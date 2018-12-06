Финансы
В лидерах роста в составе японского индекса Nikkei 225 были котировки акций Familymart и NEC, прибавившие 2,81% и 1,59% соответственно. В лидерах падения были TDK и Taiyo Yuden, снизившиеся на 7,32% и 7,23% соответственно.
Finam.Ru03:30
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
Финансы
Рынок акций РФ и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона
Российский рынок акций и рубль откроются в четверг снижением на ухудшении внешнего фона.
Обновлено в 12:45
Финансы
Россия увеличила международные резервы до 462,1 миллиарда долларов
«Объем международных резервов за неделю вырос незначительно и на 30 ноября составил 462,1 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.
Обновлено в 17:30
Финансы
Падение цен на огурцы и помидоры замедлило инфляцию
Снижение цен на огурцы и помидоры по итогам года составит 7–14%. Это замедляет общую инфляцию примерно на 0,1 процентного пункта.
Обновлено в 14:19
Финансы
В 2019 году Минфин России разместит ОФЗ в юанях
Министерство финансов России намерено в 2019 году разместить облигации федерального займа в государственной валюте Китая — юанях.
Обновлено в 17:01
Финансы
Украина обязана выплатить $5,4 млрд по внешним долгам в 2019 году
Украине в 2019 году необходимо выплатить 150,13 млрд гривен ($5,4 млрд) по внешним долгам, передают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов.
Обновлено в 10:34
Финансы
Deutsche Bank может быть причастен к отмыванию еще €31 млрд
Если нынешняя информация соответствует действительности, именно через него были проведены четыре пятых всех подозрительных трансакций Danske Bank, общая сумма которых составляет €200 млрд.
Обновлено в 14:47
Финансы
В Нижегородской области на 19% увеличились объемы кредитования
Сумма кредитов, выданных заемщикам в Нижегородской области в период с января по октябрь, составила 923,2 млрд руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 19%, сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России.
Обновлено в 10:48
Финансы
В Bank of America не исключили повторения кризиса 1998 года
Bank of America не исключил повторения кризиса 1998 года.
Обновлено в 04:30
Финансы
Искусственный интеллект ставит на снижение юаня и лиры
Новая ставка фонда - на рост волатильности валютного рынка, а главными целями являются китайский юань и турецкая лира.
Обновлено в 02:06
Финансы
Банк «Уралсиб» повысил ставки по некоторым вкладам в рублях
Банк «Уралсиб» с 6 декабря повысил ставки по некоторым рублевым вкладам.
Обновлено в 09:28
Финансы
Сбербанк расширяет кредитование пенсионеров
Сбербанк улучшает условия потребительского кредитования для людей пенсионного возраста.
Обновлено в 13:27
Финансы
Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах
В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).
Обновлено в 03:20
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено вчера в 12:21
Финансы
ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках
ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено вчера в 08:57
Финансы
Внешний фон складывается для рубля благоприятно
На начало торгов 4 декабря внешний фон складывается для рубля довольно благоприятно.
Обновлено 04 декабря в 07:49