Экономика
Индексу МосБиржи будет сложно продолжить восходящий тренд - БКСФинмаркет вчера в 06:58
С учетом попутного падения на западных площадках и на рынке нефти индексу МосБиржи будет сложно продолжить восходящий тренд, - отмечает начальник отдела экспертов "БКС Брокер" Василий Карпунин.
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Общество
«Я себя даже принять до конца не успел»: Юлия Савиновских — о жизни трансгендера и побеге из России
Муж Савиновских, Евгений, остался в России.
Обновлено в 18:12
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
В центре Москвы загорелось одноэтажное здание
Обновлено в 19:43
Происшествия
Виновнику смертоносного крушения катера на Дунае предъявили обвинение
По делу о гибели семи человек на реке Дунай предъявлено первое обвинение. Об этом сообщает France Press со ссылкой на источник в суде.
Обновлено в 10:38
Политика
В Госдуме назвали условие участия России в июньской сессии ПАСЕ
Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал условие, при котором российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 04:20
Футбол
Месси упрекнул «Реал» за трансфер Роналду
Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.
Обновлено в 05:55
Здоровье
В Волжском детям-инвалидам подарили индивидуальные коляски
Обновлено в 06:09
Здоровье
«Рак боится смелых»: в онкоцентре имени Блохина — день открытых дверей
Акция под названием «Рак боится смелых» проходит в онкоцентре имени Блохина.
Обновлено в 10:45
Авто
Шестилетний Corvette получил внешность из 1967 года
Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы приобрести себе классический Corvette, но потом передумали из-за того, что он показался вам слишком устаревшим, то у тюнингового ателье Karl Kustoms есть для вас интересное предложение.
Обновлено в 17:34
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
В Судане полиция открыла огонь по протестующим
В столице Судана городе Хартум военная полиция открыла огонь по бастующим гражданам около моста Нил аль-Азрак.
Обновлено в 11:08
Футбол
Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ
Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов
Обновлено в 14:44
Общество
Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят
Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
Команда «Ливерпуль» победила лондонский клуб «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.
Обновлено в 17:16
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась фото сына с занятий по дзюдо
Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.
Обновлено в 11:45
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36