Экономика

Индексу МосБиржи будет сложно продолжить восходящий тренд - БКСФинмаркет вчера в 06:58

С учетом попутного падения на западных площадках и на рынке нефти индексу МосБиржи будет сложно продолжить восходящий тренд, - отмечает начальник отдела экспертов "БКС Брокер" Василий Карпунин.
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Индексу МосБиржи будет сложно продолжить восходящий тренд - БКС

Финмаркетвчера в 06:58
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Общество

«Я себя даже принять до конца не успел»: Юлия Савиновских — о жизни трансгендера и побеге из России

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Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может увеличиться

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Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Обновлено в 19:35
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди

Обновлено в 20:15
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

В центре Москвы загорелось одноэтажное здание

Обновлено в 19:43
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 12:40
Происшествия

Виновнику смертоносного крушения катера на Дунае предъявили обвинение

По делу о гибели семи человек на реке Дунай предъявлено первое обвинение. Об этом сообщает France Press со ссылкой на источник в суде.
Обновлено в 10:38
Политика

В Госдуме назвали условие участия России в июньской сессии ПАСЕ

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал условие, при котором российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 04:20
Футбол

Месси упрекнул «Реал» за трансфер Роналду

Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.
Обновлено в 05:55
Здоровье

В Волжском детям-инвалидам подарили индивидуальные коляски

Обновлено в 06:09
Здоровье

«Рак боится смелых»: в онкоцентре имени Блохина — день открытых дверей

Акция под названием «Рак боится смелых» проходит в онкоцентре имени Блохина.
Обновлено в 10:45
Авто

Шестилетний Corvette получил внешность из 1967 года

Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы приобрести себе классический Corvette, но потом передумали из-за того, что он показался вам слишком устаревшим, то у тюнингового ателье Karl Kustoms есть для вас интересное предложение.
Обновлено в 17:34
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие

В Судане полиция открыла огонь по протестующим

В столице Судана городе Хартум военная полиция открыла огонь по бастующим гражданам около моста Нил аль-Азрак.
Обновлено в 11:08
Футбол

Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов

Обновлено в 14:44
Общество

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят

Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов

Команда «Ливерпуль» победила лондонский клуб «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.
Обновлено в 17:16
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото сына с занятий по дзюдо

Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.
Обновлено в 11:45
Футбол

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

Обновлено в 18:00
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
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