Финансы
ИнтерфаксИндекс потребительского доверия в США рухнул до минимума с 2016 года
Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года уменьшился до 89,8 пункта с июльского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Значение индекса стало минимальным с октября 2016 года.
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Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира.
Чемпионат вчера в 16:54
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru вчера в 03:15
Футбол
Вильмар Барриос: «Хотел бы снова забить „Спартаку“»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.
Матч ТВ 04:29
Здоровье
В Ростовской области создали интернет-ресурс для помощи детям с ОВЗ
В Ростовской области создали региональную карту помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе донского Заксобрания.
РБК Ростов-на-Дону 08:45
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови
Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 10:47
Здоровье
Врачи устали жить в страхе: Кризис в Нижнем Тагиле - печальный итог работы системы
Кризис здравоохранения в Нижнем Тагиле связан с тем, что врачи банально боятся сесть в тюрьму. Об этом Ura.ru рассказали сами медики.
Царьград вчера в 14:43
Политика
Владимир Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
Интерфакс 12:03
Космос
Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе
Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет - редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 08:30
Происшествия
Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей
Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.
Интерфакс 11:36
Финансы
Спрос на наличную иностранную валюту в июне вырос на 13%
"В июне 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 13% и составил $4 млрд", - говорится в материале.
ТАСС 05:33
Культура
В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»
Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
RT на русском вчера в 15:19
Авто
Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России
CarsWeek.ru вчера в 12:13
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Шоу-бизнес
38-летняя Дарья Жукова похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом
38-летняя Дарья Жукова и 34-летний Ставрос Ниархос долгое время скрывали отношения.
RuNews24.ru 03:33
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Космос
Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру
Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 03:00
Политика
Украина провела учения на случай прекращения транзита российского газа
Оператор украинской ГТС АО «Укртрансгаз» и НАК «Нафтогаз Украины» провели учения на случай прекращения транзита газа российского «Газпрома» с 1 января 2020 года.
Телеканал 360° 10:49
Авто
Volkswagen поделился изображением нового купе-кроссовера
Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало тизер купеобразного кроссовера T-Sport.
Motor 06:41
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Футбол
«Бордо» арендовал полузащитника «Монако»
Полузащитник «Монако» Юссеф Аит Беннассер продолжит карьеру в «Бордо».
Спорт-Экспресс 11:05
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Вести.Ru 11:29
Футбол
ЦСКА заплатит за Комличенко около € 2,5 млн
Сумма трансфера составит около € 2,5 млн. Для завершения сделки сторонам осталось поставить подписи.
Чемпионат 09:48
Происшествия
При аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека
Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании «Авиаспектр», в пятницу совершил вынужденную посадку в Якутии, сообщил региональный главк МЧС.
Ведомости 10:12