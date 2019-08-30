Финансы
ИнтерфаксИндекс потребительского доверия в США рухнул до минимума с 2016 года
Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года уменьшился до 89,8 пункта с июльского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Значение индекса стало минимальным с октября 2016 года.
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Футбол
Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 07:50
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Политика
Кремль сообщил о прогрессе в вопросе обмена задержанными с Украиной
Переговоры с Украиной об обмене удерживаемых лиц проводятся в закрытом режиме, однако определенный прогресс уже есть, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Народные новости 10:41
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Гонтареву сбила машина в Лондоне
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под колеса машины на пешеходном переходе в Лондоне.
Украина.ру 09:05
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Общество
РЖД подтвердили планы по застройке привокзальных территорий в Москве
В ОАО "РЖД" изучают возможности развития привокзальных территорий, для таких проектов компания привлечет профессиональных инвесторов, поскольку она специализируется на транспорте и логистике и не планирует развивать "компетенции в области девелопмента", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 03:24
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продаст Дармиана в «Парму»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан переходит в «Парму», сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.
Metaratings 10:43
Авто
Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России
CarsWeek.ru вчера в 12:13
Происшествия
Птицы опять стали причиной аварийной посадки «Уральских авиалиний»
Екатеринбург-ТВ 00:04
Политика
США могут взыскать с Китая долги по столетним облигациям
Администрация президента Трампа рассматривала возможность взыскания с Китая долгов по имперским облигациям, выпущенным более 100 лет назад, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Космос
Обычные земные вещи астронавты не смогут сделать в космосе
Органы обоняния в космосе чувствительны к различным ароматам, а потому космонавты могут ощутить дискомфорт из-за парфюма, не пользуясь ими в таких условиях.
OAnews 00:00
Экономика
Медведев осудил регионы за работу со средствами на экологию Волги
Премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания по вопросу развития водохозяйственного комплекса в бассейне Волги критично отозвался о работе ряда регионов с выделяемыми на экологию реки средствами.
News.ru 10:10
Здоровье
Кабмин утвердил организацию обеспечения ВИЧ-больных лекарствами
Российское правительство утвердило порядок обеспечения ВИЧ-инфицированных ВИЧ лекарствами, в том числе в сочетании антивирусными лекарственными препаратами и с вирусами гепатитов В и С. Потребность пациента в лекарстве препарате определяется с учетом клинических рекомендаций и среднекурсовой дозы лекарственного препарата.
Дума ТВ 10:33
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Происшествия
В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках
Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 08:10
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Наука
Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным
Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra 10:34
Общество
Васильева рекомендовала сократить использование мобильных в школе
Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.
Известия 00:18
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today вчера в 02:32