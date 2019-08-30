Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксИндекс потребительского доверия в США рухнул до минимума с 2016 года

Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года уменьшился до 89,8 пункта с июльского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Значение индекса стало минимальным с октября 2016 года.
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Индекс потребительского доверия в США достиг минимума с 2016 года

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Потребительское доверие в США в августе рухнуло до 89,8 п. - минимума с 2016 года

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Индекс потребительского доверия в США рухнул до минимума с 2016 года

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Индекс потребительских настроений в США в августе оказался хуже прогноза

ПРАЙМ10:06

В Южной Корее продолжает снижаться индекс потребительских настроений

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Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
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Экс-главу Нацбанка Гонтареву сбила машина в Лондоне

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В ОАО "РЖД" изучают возможности развития привокзальных территорий, для таких проектов компания привлечет профессиональных инвесторов, поскольку она специализируется на транспорте и логистике и не планирует развивать "компетенции в области девелопмента", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
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Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продаст Дармиана в «Парму»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан переходит в «Парму», сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.
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Птицы опять стали причиной аварийной посадки «Уральских авиалиний»

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В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек

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США могут взыскать с Китая долги по столетним облигациям

Администрация президента Трампа рассматривала возможность взыскания с Китая долгов по имперским облигациям, выпущенным более 100 лет назад, сообщает агентство Bloomberg.
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Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

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Политика

Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму

Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
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Медведев осудил регионы за работу со средствами на экологию Волги

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания по вопросу развития водохозяйственного комплекса в бассейне Волги критично отозвался о работе ряда регионов с выделяемыми на экологию реки средствами.
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Российское правительство утвердило порядок обеспечения ВИЧ-инфицированных ВИЧ лекарствами, в том числе в сочетании антивирусными лекарственными препаратами и с вирусами гепатитов В и С. Потребность пациента в лекарстве препарате определяется с учетом клинических рекомендаций и среднекурсовой дозы лекарственного препарата.
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Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

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Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
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В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках

Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным

Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
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Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.
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Путин и Абэ намерены обсудить на полях ВЭФ тематику мирного договора

РЕН ТВ 09:54
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В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков

На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today вчера в 02:32
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