Финансы
ИнтерфаксИндекс потребительского доверия в США рухнул до минимума с 2016 года
Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года уменьшился до 89,8 пункта с июльского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Значение индекса стало минимальным с октября 2016 года.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:29, Вашингтон
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Общество
Модная веганская диета снижает уровень IQ
Эксперты из Великобритании пришли к выводу о том, что модные веганские диеты снижают уровень интеллекта у следующего поколения.
MedikForum.ru 06:10
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву В воскресенье в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины со дня начала Второй мировой войны.
Коммерсантъ 18:09
Политика
Южная Осетия не собирается воевать с Грузией
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что с Грузией не будет никакого военного противостояния из-за ситуации вокруг грузинского блокпоста, установленного в километре от осетинского села Цнелис, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:05
Происшествия
Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже
Следствие предъявило окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяется шпионаж.
Известия 13:37
Происшествия
На МКАД произошло ДТП, пострадавших эвакуировали вертолетом
Для эвакуации пострадавших была привлечен вертолет, сообщает ТАСС. ДТП произошло на 18 километре МКАД.
Вести.Ru 18:52
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Шоу-бизнес
Жена участника «Битвы экстрасенсов» Пахома скончалась от рака
Актер, сценарист и звезда проекта «Битва экстрасенсов» Сергей Пахомов опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором рассказал, что его супруга Наталья Почечуева умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
ФАН 10:41
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 20:16
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
В Дюртюлинском районе идут поиски пропавшего годовалого ребенка. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.
Российская газета вчера в 08:31
Политика
Москва рассчитывает на адекватность новых украинских политиков
МИД России рассчитывает на более ответственный и адекватный состав новой украинской Верховной рады, чем их предшественники, которые были отвергнуты значительной счастью населения Украины на выборах.
Вести.Ru 09:24
Космос
В детско-юношеской библиотеке пройдет Фестиваль космических открытий
3 сентября состоится презентация клуба детского научно-технического творчества "Кулибин", представители которого расскажут о самых интересных разработках, полученных с помощью робототехники и программирования.
Чебоксары.ру 11:49
Общество
СМИ сообщили размер штрафных выплат YouTube за сбор информации о детях
Федеральная комиссия по торговле США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату компанией штрафа в размере от 150 до 200 миллионов долларов в связи с предполагаемым нарушением закона о защите личных сведений детей в интернете (COPPA), сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости 19:28
Космос
Космонавты столкнулись с трудностями при запуске робота Федора на МКС
Космонавт Алексей Овчинин не смог с первого раза запустить робота Федора для работы на борту Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 18:33
Экономика
Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора
В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
Известия 06:07
Экономика
Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис
Последствия не заставили себя ждать: СПГ-проекты в США откладывают до конца следующего года, причем в лучшем случае.
РИА Новости 01:00
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости 10:18
Происшествия
Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге
В Петербурге подростки избили продавцов магазина за то, что те отказались продать им алкоголь.
Газета.Ru 20:32
Политика
Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
РИА Новости 15:47
Футбол
Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге
В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
ТК Звезда 13:03
Политика
13% компаний собираются покинуть Китай, заявил Трамп
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что около 13% компаний собираются покинуть Китай. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:19
Экономика
Назван город России с самым активным малым бизнесом
Калининград занял первое место среди российских городов по вовлеченности местных жителей в малый бизнес.
Lenta.ru 10:56
Авто
УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
Новые автомобили 11:58
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 08:30