Финансы
Московский КомсомолецИндекс потребительского доверия в США достиг минимума с 2016 года
В августе 2019 года индекс потребительского доверия в США снизился до 89,8 пункта (98,4 пункта в июле). Как следует из данных Мичиганского университета, этот показатель стал минимальным с октября 2016 года.
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Потребительское доверие в США в августе рухнуло до 89,8 п. - минимума с 2016 года
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