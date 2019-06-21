Финансы

Индекс крупнейших компаний США вырос до нового исторического максимумаРБК 02:07

Энергетический и технологический секторы S&P 500 выросли на 2% и 1,4% соответственно, оказав наибольшее влияние на рост индикатора. The Dow Jones Industrial Average прибавил 0,9%, Nasdaq Composite поднялся на 0,8%.
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Обзор мировых рынков от «ФИНАМ». 21.06.19. Уверенное закрепление под уровнем 63 откроет дорогу рублю к отметкам 61-62. 21.06.19

Глас Народа01:36

Индекс крупнейших компаний США вырос до нового исторического максимума

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Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
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Как сообщалось, всего на конкурс эскизов памятника Гранину были представлены 23 работы скульпторов и авторских коллективов из Санкт-Петербурга и Москвы.
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Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшую накануне прямую линию как информативную, конкретную и востребованную.
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Обновлено в 04:43
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Опубликована ранее неизданная версия песни «Time» Фредди Меркьюри

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21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
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Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких

Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
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ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии

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ЦБ обнаружил нарушения по кибербезопасности у 75 банков

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Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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В Кремле заявили о готовности Москвы к обмену заключенными с Киевом

"Готовность российской стороны есть: очень важно, чтобы она встречала взаимность с украинской стороны", - пояснил представитель Кремля.
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Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

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