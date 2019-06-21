Финансы
Индекс крупнейших компаний США вырос до нового исторического максимумаРБК 02:07
Энергетический и технологический секторы S&P 500 выросли на 2% и 1,4% соответственно, оказав наибольшее влияние на рост индикатора. The Dow Jones Industrial Average прибавил 0,9%, Nasdaq Composite поднялся на 0,8%.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
Автоспорт
Формула-1. Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren
Обновлено в 05:49
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Футбол
Фернандо Торрес заявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено в 07:03
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
Отмечается, что в 2017 году, согласно декларации депутата, доходы у него отсутствовали.
Обновлено в 05:25
Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле
Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников
В Красноярском крае заместитель директора по учебно-воспитательной работе минусинской школы №16 Нина Пирогова сняла отпечатки пальцев у второклассников из-за карманных краж.
Обновлено в 05:06
Культура
Эскиз памятника Гранину выбрали в Петербурге
Как сообщалось, всего на конкурс эскизов памятника Гранину были представлены 23 работы скульпторов и авторских коллективов из Санкт-Петербурга и Москвы.
Обновлено в 06:29
Футбол
«Томь» подписала контракты с четырьмя новичками
Обновлено в 07:14
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Футбол
Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских наций
Обновлено в 06:55
Театры
Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балета
Теодор Курентзис прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, который он возглавляет с 2011 года.
Обновлено в 05:44
Политика
Песков назвал прямую линию с Путиным информативной и востребованной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшую накануне прямую линию как информативную, конкретную и востребованную.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент
Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу
Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни «Time» Фредди Меркьюри
Музыкант Дэйв Кларк выложил в сеть ранее неизданную версию песню Фредди Меркьюри «Time Waits For No One», которая была записана в 1986 году.
Обновлено в 06:41
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких
Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесской Республике силовики остановили деятельность ячейки исламистов, сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 07:13
Энергетика
«Татнефть» получила претензии от покупателей из-за проблем с «Дружбой»
"Татнефть" начала получать претензии от покупателей из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба", сообщил журналистам генеральный директор компании Наиль Маганов.
Обновлено в 04:28
Политика
Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Экономика
ЦБ обнаружил нарушения по кибербезопасности у 75 банков
Банк России проверил в этом году 75 банков на соответствие правилам кибербезопасности.
Обновлено в 07:25
Политика
Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР
Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Политика
В Кремле заявили о готовности Москвы к обмену заключенными с Киевом
"Готовность российской стороны есть: очень важно, чтобы она встречала взаимность с украинской стороны", - пояснил представитель Кремля.
Обновлено в 06:55
Политика
Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат
Обновлено вчера в 07:21