Экономика
Индекс доверия в еврозоне снизился до минимума за три годаВести.Финанс 06:20
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился до 103,3 пункта со 105,2 пункта в мае. Показатель достиг минимума с августа 2016 г. Опрошенные Reuters эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса до 104,6 пункта.
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Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр
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Ситуация у северного белого носорога действительно критическая: после смерти последней мужской особи в Судане в марте 2018 года в живых осталось только две самки: Наджин и Фату.
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Происшествия
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Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
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Обновлено в 12:15
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Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»
Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
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Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч
На прямой линии пособие в 50 рублей прокомментировал Владимир Путин. Дмитрий Медведев обещал увеличить пособие ещё в апреле.
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Транспорт
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Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли планы по защите от российских крылатых ракет
США рассматривают варианты использования систем ПРО и обычных неядерных вооружений для защиты от российских крылатых ракет.
Обновлено в 10:39
Транспорт
В Пензе подорожает проезд в общественном транспорте
Новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте начнут действовать с 8 июля.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
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Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика отвела подразделения Народной милиции с занимаемых ранее позиций в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 10:54
Музыка
Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
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Умер американский актер Билли Драго
В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
Обновлено вчера в 21:46
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Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
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Футбол
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Московский "Локомотив" обыграл чешский "Злин" в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Обновлено в 12:05
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Альбом «Moons of Jupiter» — другое творчество Армина ван Бюрена и Бенно де Гуя
Дебютный альбом посвящен спутникам Юпитера и называется «Moons of Jupiter».
Обновлено в 11:25
Экономика
Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн
Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22