Экономика
Индекс доверия в еврозоне снизился до минимума за три годаВести.Финанс вчера в 06:20
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился до 103,3 пункта со 105,2 пункта в мае. Показатель достиг минимума с августа 2016 г. Опрошенные Reuters эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса до 104,6 пункта.
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Экономическое доверие в Турции выросло с семимесячного минимума
Московский Комсомолец Турциявчера в 08:02
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Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
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Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
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Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
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Политика
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Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
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Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области
Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
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Лидеры России и США успели пообщаться еще до начала саммита G20 и своей двусторонней встречи в Осаке.
Обновлено вчера в 23:40
Финансы
ЦБ обратился в полицию из-за вывода активов из Минбанка
27 июня 2019 года заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев рассказал об обращении регулятора к правоохранительным органам по поводу вывода активов из ПАО «Московский индустриальный банк» (Минбанк, находится на санации с 22 января 2019 года).
Обновлено в 01:22
Общество
В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест
Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды, жертвами которой с 2016 по 2019 год стали более двух тысяч вкладчиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Игры
Nintendo показала геймплей Pokemon Masters
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Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Россия заявила о трудностях в проработке документов G20
Проработка документов «двадцатки» проходит непросто, но есть вероятность, что они будут приняты, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
Обновлено в 02:54
Политика
Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа
Переговоры российского и американского лидеров проходят на полях саммита G20 в Осаке Во встрече президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа в Осаке участвуют Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:19
Гаджеты
В продажу поступили смартфоны Nova 5i и Nova 5 Pro
21 июня компания Huawei представила смартфоны Nova 5, Nova 5i и Nova 5 Pro.
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Кино
Актёрам «Игры престолов» показали видео со съёмок первого сезона
Канал HBO опубликовал фрагмент со встречи с актёрами «Игры престолов». Его полная версия войдет в специальное издание всех сезонов сериала.
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Происшествия
На главу «Рольфа» Петрова заведено дело о выводе за рубеж 4 млрд
В СК пояснили, что дело возбуждено не в отношении "неизвестных лиц", как это часто бывает, когда расследования касаются крупных бизнес-структур, а непосредственно против основателя и фактического владельца компании - руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 09:15
Наука
Ученые рассказали, как можно улучшить хорошую память
Обычные улитки раскрыли секрет хорошей памяти у человека, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Кино
Актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
Обновлено вчера в 21:34
Общество
В Италии три человека стали жертвами жары
Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Актриса Елена Драпеко рассказала о предательстве мужа Олега Белова
Известная актриса и политик Елена Драпеко рассказала о предательстве своего бывшего мужа Олега Белова.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT
Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тем, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
Обновлено вчера в 04:12