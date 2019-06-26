Экономика
Индекс доверия в еврозоне снизился до минимума за три годаВести.Финанс вчера в 06:20
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился до 103,3 пункта со 105,2 пункта в мае. Показатель достиг минимума с августа 2016 г. Опрошенные Reuters эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса до 104,6 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономическое доверие в Турции выросло с семимесячного минимума
Московский Комсомолец Турциявчера в 08:02
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
Политика
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Обновлено в 02:29
Происшествия
Кража в подмосковных Химках привела к задержке поездов
Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за кражи оборудования.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке
Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Четверо руководителей «Рольф» получили уголовное дело
По версии следствия, в 2014 году Петров вместе с руководителями «Рольфа», «Рольф Эстейт» и кипрской компании «Панабел Лимитед» подготовил фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел Лимитед» акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости — четыре миллиарда рублей.
Обновлено в 04:04
Политика
Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа
Переговоры российского и американского лидеров проходят на полях саммита G20 в Осаке Во встрече президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа в Осаке участвуют Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:19
Финансы
Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой
Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Экономика
В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Общество
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи
Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка погибли два человека
В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Турция решила мстить Сирии за гибель военного
Ранее в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал не оставлять без ответа провокации сирийской армии в провинции Идлиб.
Обновлено в 03:30
Политика
Более 40 госменеджеров избежали ответственности за отсутствие KPI
Премьер-министр Дмитрий Медведев был вынужден дать новые поручения Минэкономразвития по анализу взаимосвязи премий руководителей госкомпаний и результатов выполнения ими KPI.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
«Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды
Объем дивидендных выплат "Газпрома", которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.
Обновлено в 03:42
Финансы
Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд
За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу
Закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в пьяном виде и повлёкшие тяжёлые травмы или гибель людей, вступил в силу в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 03:35
Футбол
Украинский футболист назвал причину перехода в российский клуб
Обновлено в 03:29
Происшествия
СК завел дело после того, как уральцы сами отремонтировали мост
Напомним, уральцы на свои деньги самостоятельно отремонтировали деревянный мост длиной 60 метров, который в 2017 году, после 20 с лишним лет службы, начал превращаться в труху.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донбассе
Обновлено вчера в 18:07
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Футбол
«Марсель» хочет арендовать Патрика Шика
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Марсель" хочет арендовать 23-летнего чеха.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Обновлено в 03:17
Общество
Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в РФ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, опубликованное на официальном сайте правительства, со списком животных, которых гражданам нельзя содержать у себя в силу их опасности для владельцев, или чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья вплоть до гибели.
Обновлено в 03:55
Общество
Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
Найден мертвым пропавший 7-летний мальчик в Башкирии
Обновлено в 02:47
Футбол
Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе
Обновлено в 03:22
Политика
Порошенко уличил Европу в первом шаге по признанию Крыма российским
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к признанию Крыма российским.
Обновлено в 03:11