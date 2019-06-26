Экономика

Индекс доверия в еврозоне снизился до минимума за три годаВести.Финанс вчера в 06:20

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился до 103,3 пункта со 105,2 пункта в мае. Показатель достиг минимума с августа 2016 г. Опрошенные Reuters эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса до 104,6 пункта.
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Индекс потребдоверия в Великобритании в июне снизился существеннее ожиданий - GfK

Финмаркет02:49

Экономическое доверие в Турции выросло с семимесячного минимума

Московский Комсомолец Турциявчера в 08:02

Индекс доверия в еврозоне снизился до минимума за три года

Вести.Финансвчера в 06:20

Сводный индекс доверия в еврозоне опустился до минимума за три года

Росбалтвчера в 06:44

Сводный индекс доверия в еврозоне упал до минимума за три года

Интерфаксвчера в 05:09

Индекс доверия потребителей к экономике Германии в июле оказался хуже прогноза

ПРАЙМ26 июня в 02:14
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
Политика

В Осаке прошла встреча Путина и Трампа

Обновлено в 02:29
Происшествия

Кража в подмосковных Химках привела к задержке поездов

Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за кражи оборудования.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке

Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Четверо руководителей «Рольф» получили уголовное дело

По версии следствия, в 2014 году Петров вместе с руководителями «Рольфа», «Рольф Эстейт» и кипрской компании «Панабел Лимитед» подготовил фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел Лимитед» акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости — четыре миллиарда рублей.
Обновлено в 04:04
Политика

Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа

Переговоры российского и американского лидеров проходят на полях саммита G20 в Осаке Во встрече президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа в Осаке участвуют Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:19
Финансы

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Экономика

В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Общество

Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок

Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи

Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы

Обновлено в 00:15
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка погибли два человека

В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских

Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Турция решила мстить Сирии за гибель военного

Ранее в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал не оставлять без ответа провокации сирийской армии в провинции Идлиб.
Обновлено в 03:30
Политика

Более 40 госменеджеров избежали ответственности за отсутствие KPI

Премьер-министр Дмитрий Медведев был вынужден дать новые поручения Минэкономразвития по анализу взаимосвязи премий руководителей госкомпаний и результатов выполнения ими KPI.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

«Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды

Объем дивидендных выплат "Газпрома", которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.
Обновлено в 03:42
Финансы

Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд

За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу

Закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в пьяном виде и повлёкшие тяжёлые травмы или гибель людей, вступил в силу в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 03:35
Футбол

Украинский футболист назвал причину перехода в российский клуб

Обновлено в 03:29
Происшествия

СК завел дело после того, как уральцы сами отремонтировали мост

Напомним, уральцы на свои деньги самостоятельно отремонтировали деревянный мост длиной 60 метров, который в 2017 году, после 20 с лишним лет службы, начал превращаться в труху.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донбассе

Обновлено вчера в 18:07
Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, победив Парагвай по пенальти

Обновлено в 00:30
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Футбол

«Марсель» хочет арендовать Патрика Шика

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Марсель" хочет арендовать 23-летнего чеха.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова

Обновлено в 03:17
Общество

Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в РФ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, опубликованное на официальном сайте правительства, со списком животных, которых гражданам нельзя содержать у себя в силу их опасности для владельцев, или чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья вплоть до гибели.
Обновлено в 03:55
Общество

Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции

Обновлено вчера в 04:12
Происшествия

Найден мертвым пропавший 7-летний мальчик в Башкирии

Обновлено в 02:47
Футбол

Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе

Обновлено в 03:22
Политика

Порошенко уличил Европу в первом шаге по признанию Крыма российским

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к признанию Крыма российским.
Обновлено в 03:11
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