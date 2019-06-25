Индекс доверия в еврозоне снизился до минимума за три годаВести.Финанс 06:20

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился до 103,3 пункта со 105,2 пункта в мае. Показатель достиг минимума с августа 2016 г. Опрошенные Reuters эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса до 104,6 пункта.

Индекс доверия в еврозоне снизился до минимума за три года

Гаджеты Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.

Политика Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Политика Шойгу высказался о назначении Евкурова своим замом Министр обороны России Сергей Шойгу отказался комментировать информацию о том, что Юнус-Бек Евкуров, ушедший с поста главы Ингушетии, станет его заместителем.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.

Наука Вселенные с двумя измерениями могут быть обитаемыми Ученые сделали вывод, что законы физики во Вселенной с двумя пространственными и одним временным измерениями допускают существование жизни.

Экономика Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.

Политика Литва и Грузия передумали обижаться на Россию и вернулись в ПАСЕ Как сообщает РБК, представитель Литвы Эгидиус Варейкис заявил, что в ближайшие два дня делегация его страны продолжит участвовать в работе ПАСЕ.

Экономика Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России» По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.

Культура Диорама «Дорога через войну» откроется в Петербурге осенью Как рассказал автор диорамы, она представит путь из лета 1941 к весне 1945 года. Площадь экспозиции составит две тысячи квадратных метров.

Происшествия В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.

Политика Президент Туниса госпитализирован Тунисский президент Каид ас-Себси госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия в четверг.

Происшествия СКР заподозрил основателя «Рольфа» в выводе за рубеж 4 млрд рублей В отношении основателя и фактического владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и нескольких руководителей компании возбуждено уголовное дело по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.

Политика Грузия вошла в период очередного политического противостояния По оценке Ростуризма, общее число жителей России, купивших билеты в Грузию на сроки вплоть до конца 2019 года, составляет порядка 3,5 тыс. человек.

Происшествия На строительном рынке Волгограда загорелся склад "На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.

Наука В Крыму найдены кости гигантской птицы В Крыму при строительстве трассы «Таврида» обнаружены кости гигантской ископаемой птицы, которая по размерам в три раза крупнее страуса, сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Армия и оружие ЛНР заявила о выполнении отвода войск с позиций в Станице Луганской Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика отвела подразделения Народной милиции с занимаемых ранее позиций в районе Станицы Луганской.

Общество В Брянске девушку оштрафовали за танец на Кургане Бессмертия Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на площадке памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Футбол Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, вынужденный находиться под стражей за драку в центре Москвы, обратился к болельщикам из СИЗО.

Политика Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2» США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Гаджеты В секретной лаборатории Tesla разрабатывает собственные аккумуляторы Как известно, компания Tesla активно сотрудничает с Panasonic, так как последняя является поставщиком аккумуляторов для батарей электромобилей Tesla.

Политика Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.