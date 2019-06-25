Экономика
Индекс доверия в еврозоне снизился до минимума за три годаВести.Финанс 06:20
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился до 103,3 пункта со 105,2 пункта в мае. Показатель достиг минимума с августа 2016 г. Опрошенные Reuters эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса до 104,6 пункта.
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