Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июле вырос до 50,4 пункта с 49,7 пункта в июне, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Происшествия Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Пресненский суд Москвы заключил под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Владислава Барабанова.

Политика В ДНР открыта онлайн регистрация на получение российских паспортов Государственное предприятие "Почта Донбасса" запустило в работу портал госуслуг, с помощью которого жители Донецкой народной республики (ДНР) смогут онлайн записаться в электронную очередь на получение российских и республиканских паспортов.

Политика Суд в Киеве открыл производство из-за запрета Компартии Окружной административный суд Киева открыл производство по рассмотрению иска лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко к Минюсту страны из-за запрета деятельности политической силы.

Политика Рябков назвал США могильщиками ДРСМД США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Общество Курьеры «Яндекс.Еды» помогут в поиске пропавших людей Как оказалось, 90% курьеров согласны получать в мессенджере ориентировки на пропавших людей и участвовать в поиске.

Происшествия В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли в Севастополе, утонув во время шторма на одном из необорудованных пляжей города.

Авто Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.

Происшествия В Нижнем Тагиле пьяный мужчина прострелил голову ребёнку В Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь семилетнего мальчика, который получил огнестрельное ранение.

Политика Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Футбол «Оренбург» приобрёл израильского футболиста Готлиба Клуб Российской премьер-лиги «Оренбург» оформил переход израильского защитника Эди Готлиба.

Происшествия СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Политика Писатель Акунин высказался о российском выборе крымчан Писатель Борис Акунин считает "странным" проведенный в марте 2014 года в Крыму референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России.

Теннис Теннисист Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на девятое место в обновленном рейтинге ATP.

Транспорт Для всех видов транспорта закрыт участок дороги в Магаданской области Как передает ТАСС, ссылаясь на областное Министерство транспорта, из-за обильных дождей серьезно размыт участок (170 км) автомобильной трассы.

Финансы Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе Операции по покупке валюты будут проходить с 7 августа по 5 сентября, ежедневный объем покупок составит 11,2 миллиарда рублей (в июле было 10 миллиардов рублей).

Экономика Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.

Армия и оружие В РФ призвали США отказаться от размещения новых наземных ракет В связи с выходом США из ДРСМД и прекращения действия договора в Кремле призвали Белый дом отказаться от размещения вновь создаваемых ими наземных ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в пятницу МИД РФ.

Футбол Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".

Политика Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдавии, одного из богатейших и влиятельнейших бизнесменов этой страны Владимира Плахотнюка по обвинению в организации схемы по выводу из России 37 млрд руб. Об этом РБК сообщили в суде.

Космос Робота «Федора» научили шутить перед полетом на МКС Робот «Федор», который скоро отправится на Международную космическую станцию, получил элементы искусственного интеллекта, которые позволят ему поддерживать беседу и шутить.

Политика Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Происшествия Стрелок из Огайо убил собственную сестру Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно.