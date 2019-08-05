Экономика
Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в июле превысил 50 пунктовПРАЙМ 02:53
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июле вырос до 50,4 пункта с 49,7 пункта в июне, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
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