Экономика
Эксперты: активность в сфере услуг РФ в июле вернулась к ростуТАСС 02:17
Показатель деловой активности в российской сфере услуг в июле 2019 года вернулся к росту после снижения, которое наблюдалось в июне, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
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Космос
Робота «Федора» ограничат в движениях, чтобы он не сломал МКС
Инженеры "Роскосмоса" ограничат резкость движений робота "Федора" во время его пребывания на Международной космической станции, чтобы он случайно не сломал находящееся там оборудование, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.
Обновлено в 01:12
Происшествия
На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв
На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.
Обновлено в 07:38
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Футбол
«МЮ» объявил о трансфере Магуайра
«Манчестер Юнайтед» сообщил о переходе защитника Гарри Магуайра из «Лестера». С игроком подписан контракт на шесть лет.
Обновлено в 07:45
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Общество
Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Су-57 назвали опасным клоном F-22 и F-35
Российский Су-57 является своеобразным клоном F-22 и F-35, однако имеет множество недостатков и отвечает целям проекта.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE
12:55 Кстати, если "Краснодар", допустим, не сумеет пройти "Порту", "быки" сразу же попадут в основной раунд Лиги Европы, играть в раунде плей-офф не придется.
Обновлено в 05:55
Футбол
«Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер Нобоа
Как стало известно Metaratings.ru, представители «Зенита» и «Сочи» смогли договориться об условиях трансфера 34-летнего эквадорского хавбека.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие
Минобороны отчиталось о тушении лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 12:05
Футбол
«Брюгге» приобрел вратаря «Ливерпуля» Миньоле
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Польше задержали 20 россиян за драку, сообщили СМИ
В Кракове задержали около 20 граждан России кавказского происхождения за драку с местными футбольными хулиганами местного клуба "Краковия", сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено в 07:13
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Как принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
Обновлено вчера в 13:11
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на Погба
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times.
Обновлено в 03:32
Наука
Желтые очки не помогают следить за дорогой ночью
Обновлено вчера в 03:21
Происшествия
Заказчик убийства зампреда ЦБ хочет дать показания по делу Магомедовых
Алексей Френкель, осужденный на 19 лет тюрьмы по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, планирует дать показания по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества.
Обновлено в 05:48
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Фигурант дела о крушении Ил-76 написал рапорт об увольнении из ВСУ
Генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных при крушении самолета Ил-76 в Донбассе, заявил, что подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины по собственному желанию.
Обновлено в 06:38
Авто
В Японии заметили обновленный Toyota Land Cruiser 200
На товарной площадке завода Toyota в Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 03:50
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Общество
Лето вернется в Москву 7 августа
В Москве потеплеет уже в среду: столбик термометра поднимется до 24 градусов по Цельсию.
Обновлено в 05:44
Общество
Музыкант Кортнев заступился за Шахрина, которого затравили в соцсетях
Уроженца Екатеринбурга ранее затравили в соцсетях из-за выступления на фестивале «Шашлык Live», проходящего одновременно с несанкционированными митингами в Москве.
Обновлено в 07:22