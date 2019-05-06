Экономика
Индекс деловой активности в еврозоне в апреле оказался лучше прогнозаПРАЙМ 04:09
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в апреле упал до 52,8 пункта с уровня предыдущего месяца в 53,3 пункта. Показатель также оказался выше прогнозов аналитиков и предварительной оценки в 52,5 пункта.
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Индекс деловой активности в сфере услуг России в апреле снизился до 52,6 пункта
Rambler News Service02:17
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Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Происшествия
На месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики
На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.
Обновлено в 01:40
Происшествия
РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Семьи жертв катастрофы SSJ 100 получат специальные выплаты
Семьи погибших в результате катастрофы самолёта SSJ 100 в Шереметьево получат выплаты в связи с потерей кормильца.
Обновлено в 04:04
Общество
«Бессмертный полк» прошел по Токио
В третий раз в Токио прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 02:08
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Общество
Губернатора Севастополя госпитализировали с аппендицитом
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был госпитализирован в городскую больницу с диагнозом "аппендицит", сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Дитрих сообщил о 33 выживших пассажирах после катастрофы SSJ-100
В минувшее воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск.
Обновлено в 05:16
Кино
Джонни Деппа не пригласили в третьи «Фантастические твари»
Руководство Warner Bros. все еще не подписало контракт с Джонни Деппом касательно его участия в «Фантастических тварях 3». По некоторым данным, компания намерена прекратить сотрудничество с актером.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Экономика
США увеличивают пошлины на товары из Китая
В скором времени Штаты введут пошлины и на другие товары стоимостью 325 миллиардов долларов.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Авто
Аналитики: Электрокары за десять лет изменят инфраструктуру
От обычной розетки электрокар заряжать нужно как минимум 8 часов, поэтому будущее за быстрыми зарядными станциями, которые позволят подзарядить машину на считанные минуты.
Обновлено в 05:11
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» пригласили в британское телешоу X-Factor
Второе место занял Ержан Максим, он набрал 27,9% голосов.
Обновлено в 05:22
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа
Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.
Обновлено в 05:34
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
Кокорин рассказал, как узнал о чемпионстве «Зенита»
Обновлено в 05:38
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае
Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Политика
США нашли нового партнера по борьбе с «Северным потоком-2»
Словакия поддержала позицию США по борьбе с проектом «Северный поток-2» ради усиления «своих переговорных позиций с Россией», уверен руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46