Финансы
«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в миреГазета.Ru 07:23
Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты. Аналитики отмечают, что это дает России преимущества при продаже своих товаров на экспорт.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:22, Вашингтон
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