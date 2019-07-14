Финансы

«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в миреГазета.Ru 07:23

Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты. Аналитики отмечают, что это дает России преимущества при продаже своих товаров на экспорт.
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Россиянам пообещали дешевые доллары

URA.Ru06:25

«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

Газета.Ru07:23

The Economist вновь назвал рубль самой недооценённой валютой

RT на русскомвчера в 22:29

Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака

РИА Новостивчера в 20:59

Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

Коммерсантъвчера в 19:11

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

РБКвчера в 14:35

Индекс Биг Мака: назван «справедливый» курс рубля к доллару

Expert.ruвчера в 11:44
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
Политика

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

Обновлено в 09:42
Спорт

На поле во время чемпионата мира выбежала мать русского блогера

Мать Виталия Здоровецкого, российского блогера и пранкера, Елена выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:24
Футбол

«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»

По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.
Обновлено 11 июля в 13:49
Происшествия

Лодка с пассажирами перевернулась в Индонезии

Обновлено в 08:54
Космос

Европейская GPS система Galileo перестала работать

В работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии

Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 05:26
Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647

Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:52
Культура

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Авто

Опубликован рендер концепт-кара LADA X-Flow

LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.
Обновлено в 05:40
Наука

Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя

При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области

На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области

Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Кино

Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»

Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Футбол

Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»

Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака".
Обновлено в 08:55
Экономика

В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке

Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.
Обновлено в 03:57
Футбол

"Ростов" - РПЛ: "Сколько мы будем играть в 21.30?"

Официальный Twitter "Ростова" обратился к РПЛ после матча первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1). Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена", игра началась в 21.30 (мск).
Обновлено в 07:50
Спорт

Россия вышла в финал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Спорт

Российские ватерполистки с победы стартовали на чемпионате мира

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная России по водному поло провела свой первый матч на групповом этапе.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Общество

Пострадавшие во время паводка в Приангарье получат жилье в 2020 году

Обновлено в 07:30
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
Обновлено в 08:55
Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 09:23
Футбол

ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»

Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
Обновлено в 08:24
Политика

ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
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