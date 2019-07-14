Финансы
«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в миреГазета.Ru 07:23
Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты. Аналитики отмечают, что это дает России преимущества при продаже своих товаров на экспорт.
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Спорт
На поле во время чемпионата мира выбежала мать русского блогера
Мать Виталия Здоровецкого, российского блогера и пранкера, Елена выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету, сообщает РИА "Новости".
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Футбол
«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»
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Обновлено 11 июля в 13:49
Происшествия
Лодка с пассажирами перевернулась в Индонезии
Обновлено в 08:54
Космос
Европейская GPS система Galileo перестала работать
В работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 05:26
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647
Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:52
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Авто
Опубликован рендер концепт-кара LADA X-Flow
LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.
Обновлено в 05:40
Наука
Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя
При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области
На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области
Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Кино
Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»
Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Футбол
Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»
Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака".
Обновлено в 08:55
Экономика
В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке
Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.
Обновлено в 03:57
Футбол
"Ростов" - РПЛ: "Сколько мы будем играть в 21.30?"
Официальный Twitter "Ростова" обратился к РПЛ после матча первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1). Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена", игра началась в 21.30 (мск).
Обновлено в 07:50
Спорт
Россия вышла в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Спорт
Российские ватерполистки с победы стартовали на чемпионате мира
На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная России по водному поло провела свой первый матч на групповом этапе.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
Обновлено в 08:55
Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 09:23
Футбол
ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
Обновлено в 08:24
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43