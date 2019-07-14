Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты. Аналитики отмечают, что это дает России преимущества при продаже своих товаров на экспорт.

«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

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