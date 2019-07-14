Финансы

Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмакаРИА Новости вчера в 20:59

Журнал Economist опубликовал индекс бигмака, согласно которому российский рубль снова, как и полгода назад, признан самой недооцененной валютой в мире. Так, согласно этому исследованию, валютный курс российской национальной валюты сейчас на 64,5 процента больше его реального значения.
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Бигмагия чисел

Российская газета12:38

Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

Коммерсантъвчера в 19:11

«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

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RT на русскомвчера в 22:29

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РИА Новостивчера в 20:59

Россиянам пообещали дешевые доллары

URA.Ru06:25

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

РБКвчера в 14:35
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:29, Вашингтон
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Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В конце дня не исключена конфликтная ситуация.
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Общество

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Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
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Политика

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Обновлено в 17:41
Общество

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Сотрудники Главархива Москвы дали советы, как можно быстро привести в порядок домашний архив документов.
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Происшествия

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Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

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Происшествия

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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке в районе базы Кроноцкого заповедника.
Обновлено в 19:05
Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД ради международного мира

Евросоюз выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области

Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено в 21:15
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
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Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми на Украине

В Запорожской области кортеж президента Украины Владимира Зеленского столкнулся с автобусами, которые перевозили детей.
Обновлено в 20:54
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В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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Экономика

«Буду вас вешать»: организаторы новосибирских бизнес-миссий рассказали о давлении замдиректора госпредприятия

Сразу после заключения контракта подрядчик столкнулся с негативным отношением заказчика — руководителя Центра поддержки экспорта, входящего в Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства (ГУП НОЦРПП), рассказал Тайге.инфо генеральный директор «Бизнес Инноваций» Семен Небиеридзе.
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