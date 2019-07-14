Финансы
Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмакаРИА Новости вчера в 20:59
Журнал Economist опубликовал индекс бигмака, согласно которому российский рубль снова, как и полгода назад, признан самой недооцененной валютой в мире. Так, согласно этому исследованию, валютный курс российской национальной валюты сейчас на 64,5 процента больше его реального значения.
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Политика
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Евросоюз выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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