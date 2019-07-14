Финансы
«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в миреГазета.Ru 07:23
Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты. Аналитики отмечают, что это дает России преимущества при продаже своих товаров на экспорт.
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Общество
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Башкирии перевернулся автобус с 39 пассажирами
Автобус с 39 пассажирами в салоне перевернулся на трассе в Башкирии, есть пострадавшие, информация уточняется, сообщили РИА Новости в ГИБДД по республике.
Обновлено в 13:32
Экономика
Названы регионы с максимальным числом взысканий кредитных долгов
Приволжский округ России стал лидером по числу взыскиваемых приставами долгов с местных жителей по кредитам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
Обновлено в 10:27
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании
Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Культура
В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя, появилось на YouTube.
Обновлено в 09:43
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции
По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост
Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 09:54
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о РСМД
Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 08:56
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Кино
Компания Apple представит сериал-конкурент «Игры престолов»
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье
В Самарской области 14 человек отравились условно съедобными грибами
За 6 месяцев 2019 года случаев заболевания ботулизмом от употребления грибов домашнего приготовление в Самарской области не зарегистрировано.
Обновлено в 05:53
Футбол
Гончаренко: ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл краткий итог дебютного матча сезона в Российской Премьер-Лиге с "Крыльями Советов" (0:2).
Обновлено в 12:13
Музыка
Крис Норман устроил скандал в Петербурге
Обновлено в 11:57
Футбол
«Барселона» провела презентацию Гризманна
Обновлено в 13:09
Общество
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Париже в День взятия Бастилии задержали 152 человека
Полиция задержала 152 человека вблизи места проведения парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже, сообщает в воскресенье телеканал BFM TV.
Обновлено в 10:38
Путешествия
У россиян в Южной Корее возникли проблемы с визами
Отдыхающие из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова никак не могли покинуть территорию Республики Корея из-за проблем с визами.
Обновлено в 10:17
Спорт
Сборная России вышла в финал волейбольной Лиги Наций
Обновлено в 09:10
Происшествия
Полиция начала задержания на акции в поддержку независимых кандидатов у здания Мосгоризбиркома
Внутри оцепления остаются несколько сот участников акции за допуск независимых кандидатов в выборам в МГД.
Обновлено в 13:00
Политика
Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД
Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Два человека погибли при обрушении аттракциона в Индии
Два человека погибли и еще 27 получили травмы различной степени тяжести при обрушении аттракциона в парке развлечений на западе Индии.
Обновлено в 12:46
Общество
Полнолуние 17 июля: что стоит делать, а от чего следует воздержаться
В среду, 17 июля, в 0:38 часов по московскому времени произойдет полнолуние, оно совпадет с лунным затмением.
Обновлено вчера в 20:16
Футбол
«Валенсия» объявила о трансфере Гомеса
Обновлено в 08:04