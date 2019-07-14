Финансы

«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в миреГазета.Ru 07:23

Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты. Аналитики отмечают, что это дает России преимущества при продаже своих товаров на экспорт.
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Бигмагия чисел

Российская газета12:38

Россиянам пообещали дешевые доллары

URA.Ru06:25

Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

Коммерсантъвчера в 19:11

The Economist вновь назвал рубль самой недооценённой валютой

RT на русскомвчера в 22:29

Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака

РИА Новостивчера в 20:59

«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

Газета.Ru07:23

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

РБКвчера в 14:35
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Обновлено в 13:26
Общество

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Башкирии перевернулся автобус с 39 пассажирами

Автобус с 39 пассажирами в салоне перевернулся на трассе в Башкирии, есть пострадавшие, информация уточняется, сообщили РИА Новости в ГИБДД по республике.
Обновлено в 13:32
Экономика

Названы регионы с максимальным числом взысканий кредитных долгов

Приволжский округ России стал лидером по числу взыскиваемых приставами долгов с местных жителей по кредитам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
Обновлено в 10:27
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Автоспорт

Сергей Вязович перевернулся в начале восьмого этапа «Шелкового пути»

Обновлено в 08:12
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя, появилось на YouTube.
Обновлено в 09:43
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции

По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост

Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 09:54
Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о РСМД

Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 08:56
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Кино

Компания Apple представит сериал-конкурент «Игры престолов»

Обновлено вчера в 23:01
Здоровье

В Самарской области 14 человек отравились условно съедобными грибами

За 6 месяцев 2019 года случаев заболевания ботулизмом от употребления грибов домашнего приготовление в Самарской области не зарегистрировано.
Обновлено в 05:53
Политика

Турция направила в Россию 100 специалистов для обучения работе с С-400

Обновлено в 12:55
Футбол

Гончаренко: ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл краткий итог дебютного матча сезона в Российской Премьер-Лиге с "Крыльями Советов" (0:2).
Обновлено в 12:13
Музыка

Крис Норман устроил скандал в Петербурге

Обновлено в 11:57
Футбол

«Барселона» провела презентацию Гризманна

Обновлено в 13:09
Общество

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Париже в День взятия Бастилии задержали 152 человека

Полиция задержала 152 человека вблизи места проведения парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже, сообщает в воскресенье телеканал BFM TV.
Обновлено в 10:38
Путешествия

У россиян в Южной Корее возникли проблемы с визами

Отдыхающие из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова никак не могли покинуть территорию Республики Корея из-за проблем с визами.
Обновлено в 10:17
Спорт

Сборная России вышла в финал волейбольной Лиги Наций

Обновлено в 09:10
Происшествия

Полиция начала задержания на акции в поддержку независимых кандидатов у здания Мосгоризбиркома

Внутри оцепления остаются несколько сот участников акции за допуск независимых кандидатов в выборам в МГД.
Обновлено в 13:00
Политика

Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД

Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Два человека погибли при обрушении аттракциона в Индии

Два человека погибли и еще 27 получили травмы различной степени тяжести при обрушении аттракциона в парке развлечений на западе Индии.
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара

Обновлено в 13:20
Общество

Полнолуние 17 июля: что стоит делать, а от чего следует воздержаться

В среду, 17 июля, в 0:38 часов по московскому времени произойдет полнолуние, оно совпадет с лунным затмением.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Футбол

«Валенсия» объявила о трансфере Гомеса

Обновлено в 08:04
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