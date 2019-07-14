Британское издание The Economist, опубликовавшее индекс бигмака, назвало рубль самой недооцененной валютой в мире, ровно, как и полгода назад. Согласно проведенному исследованию, валютный курс рубля на 64,5% превышает его реальную стоимость.

Индекс бигмака назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

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