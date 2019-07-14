Финансы
Индекс бигмака назвал рубль самой недооцененной валютой в миреПятый канал вчера в 01:55
Британское издание The Economist, опубликовавшее индекс бигмака, назвало рубль самой недооцененной валютой в мире, ровно, как и полгода назад. Согласно проведенному исследованию, валютный курс рубля на 64,5% превышает его реальную стоимость.
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Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Космос
Апокалипсис не сегодня: шесть абсурдных пророчеств о конце света
На этой неделе жители Земли пропустили важное событие: на 12 июля был назначен очередной "конец света".
Обновлено 13 июля в 23:34
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека
В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика
ВВП Китая с начала года вырос на 6,3%
«ВВП Китая по итогам первой половины 2019 года составил 45,093 трлн юаней, увеличившись на 6,3% в годовом выражении», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:52
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
«Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Что именно хотят ввести О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года.
Обновлено в 01:00
Экономика
Часть счетов «Востокцемента» разблокировали для выплаты зарплат
Часть счетов группы компаний "Востокцемент", арестованных в рамках иска к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, разблокировали для выплаты зарплаты работникам "Спасскцемента", входящего в группу, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.
Обновлено вчера в 22:36
Путешествия
Названы самые востребованные автобусные маршруты у молодежи
Ранее iReactor писал, что названы самые востребованные направления для самостоятельных поездок.
Обновлено в 01:50
Политика
Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе
Разумков прекрасно знает, что прямые переговоры Киева и Донбасса прописаны в Минских соглашениях, которые, как мы помним, Зеленский публично пообещал выполнить.
Обновлено в 01:32
Общество
В Британии за хорошее поведение заключенным выдадут ключи от камер
По новым предлагаемым правилам работы тюремных заведений в Британии заключенные смогут получать ключи от камер за хорошее поведение.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Общество
В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного голубого барана
Первый детеныш редкого голубого барана, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы, родился в столичном зоопарке.
Обновлено в 01:42
Политика
Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Украине следует обновить своё представление о европейских ценностях.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено вчера в 12:18
Здоровье
Стало известно, почему в Башкирии растет число ВИЧ-инфицированных
В Абзелиловском районе Башкирии зафиксирован рост числа ВИЧ-инфицированных – на 100 тысяч жителей приходится 77 заразившихся.
Обновлено в 01:11
Здоровье
Эксперты назвали провоцирующие образование тромбов продукты
Специалисты назвали топ-три продуктов, которые способствуют образованию тромбов.
Обновлено вчера в 21:54
Здоровье
Очаг менингококковой инфекции в Новосибирске ликвидирован
«По менингококковой инфекции снято наблюдение, новых очагов нет», – цитируют РИА Новости главу регионального Минздрава.
Обновлено в 01:33
Кино
Агента «007» в «Бонде 25» сыграет темнокожая актриса
Обновлено в 01:40
Общество
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России 15 июля стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 23:57
Наука
Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых
Обновлено в 00:19
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05