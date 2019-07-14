Финансы

Индекс бигмака назвал рубль самой недооцененной валютой в миреПятый канал вчера в 01:55

Британское издание The Economist, опубликовавшее индекс бигмака, назвало рубль самой недооцененной валютой в мире, ровно, как и полгода назад. Согласно проведенному исследованию, валютный курс рубля на 64,5% превышает его реальную стоимость.
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Бигмагия чисел

Российская газетавчера в 12:38

Россиянам пообещали дешевые доллары

URA.Ruвчера в 06:25

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

РБК13 июля в 14:35

The Economist вновь назвал рубль самой недооценённой валютой

RT на русском13 июля в 22:29

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РИА Новости13 июля в 20:59

Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

Коммерсантъ13 июля в 19:11

«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

Газета.Ruвчера в 07:23
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Общество

Школьница из Красноярска придумала безопасные двери для детей

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Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

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Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
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Происшествия

Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково

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Финансы

Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в 2019 году ниже 4%

Именно поэтому Центральный банк принимает решения, в том числе, по снижению денежной кредитной политики.
Обновлено в 02:19
Энергетика

Нефть дешевеет на новостях из Китая

Уточняется, что на 7.49 по московскому времени стоимость фьючерсов на сентябрь североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла в цене 0,09%, достигнув показателя $66,66 за баррель.
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Происшествия

В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Жительницу Екатеринбурга заподозрили в хищении 160 млн рублей

Обновлено в 01:45
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Энергетика

Гройсман рассказал о важности закачки газа в украинские хранилища

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент важно, чтобы компания «Нафтогаз» накопила достаточные объёмы газа в хранилищах.
Обновлено в 00:15
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Политика

Столтенберг заявил о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «воспользоваться последним имеющимся у неё шансом» для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США.
Обновлено в 01:23
Экономика

Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета

В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено вчера в 14:00
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Авто

Опубликован топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

Обновлено вчера в 02:38
Политика

В Мосгоризбирком поступило около 200 петиций о регистрации кандидатов

Около 200 петиций с призывом зарегистрировать всех кандидатов поступило во МГИК за неделю, рассказал на пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 02:59
Общество

Утвержден график выходных и праздничных дней на 2020 год

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год. Об этом в субботу, 13 июля, сообщается на странице кабмина во «ВКонтакте».
Обновлено 13 июля в 07:35
Экономика

Предложение плохих долгов превышает спрос

Предложение плохих долгов превышает спрос В первой половине 2019 года банки предложили коллекторам к покупке 175 млрд руб. просроченных долгов, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

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Интернет

Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты

Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

В партии Зеленского раскрыли отношение к декоммунизации Украины

Глава партии действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал об отношении к декоммунизации страны.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Фанаты сборной Алжира устроили погромы во Франции

Болельщики сборной Алжира устроили беспорядки во Франции после выхода своей национальной команды в финал Кубка африканских наций, передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Здоровье

Голикова поручила упростить выписку наркотических лекарств на дому

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических и психотропных лекарств на дому.
Обновлено в 02:05
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Наука

Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективе

В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.
Обновлено в 02:09
Политика

Президент Казахстана объявил выговор главе Минобороны после ЧП в Арыси

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после взрывов на арсенале воинской части в Арыси, прогремевших 24 июня.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Названа возможная причина гибели 17-летнего биатлониста в Крыму

Обновлено в 02:37
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость

Как сообщают республиканские каналы в Telegram, водитель транспортного средства не раз привлекался к административной ответственности.
Обновлено в 02:49
Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.
Обновлено вчера в 08:38
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