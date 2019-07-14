Финансы
Индекс бигмака назвал рубль самой недооцененной валютой в миреПятый канал вчера в 01:55
Британское издание The Economist, опубликовавшее индекс бигмака, назвало рубль самой недооцененной валютой в мире, ровно, как и полгода назад. Согласно проведенному исследованию, валютный курс рубля на 64,5% превышает его реальную стоимость.
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Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
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Происшествия
Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми
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Обновлено в 00:31
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Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково
Обновлено вчера в 23:55
Финансы
Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в 2019 году ниже 4%
Именно поэтому Центральный банк принимает решения, в том числе, по снижению денежной кредитной политики.
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Энергетика
Нефть дешевеет на новостях из Китая
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Обновлено в 01:40
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
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Гройсман рассказал о важности закачки газа в украинские хранилища
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент важно, чтобы компания «Нафтогаз» накопила достаточные объёмы газа в хранилищах.
Обновлено в 00:15
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
Обновлено в 02:49
Политика
Столтенберг заявил о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «воспользоваться последним имеющимся у неё шансом» для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США.
Обновлено в 01:23
Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено вчера в 14:00
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Авто
Опубликован топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России
Обновлено вчера в 02:38
Политика
В Мосгоризбирком поступило около 200 петиций о регистрации кандидатов
Около 200 петиций с призывом зарегистрировать всех кандидатов поступило во МГИК за неделю, рассказал на пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 02:59
Общество
Утвержден график выходных и праздничных дней на 2020 год
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год. Об этом в субботу, 13 июля, сообщается на странице кабмина во «ВКонтакте».
Обновлено 13 июля в 07:35
Экономика
Предложение плохих долгов превышает спрос
Предложение плохих долгов превышает спрос В первой половине 2019 года банки предложили коллекторам к покупке 175 млрд руб. просроченных долгов, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Интернет
Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты
Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
В партии Зеленского раскрыли отношение к декоммунизации Украины
Глава партии действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал об отношении к декоммунизации страны.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Фанаты сборной Алжира устроили погромы во Франции
Болельщики сборной Алжира устроили беспорядки во Франции после выхода своей национальной команды в финал Кубка африканских наций, передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Здоровье
Голикова поручила упростить выписку наркотических лекарств на дому
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических и психотропных лекарств на дому.
Обновлено в 02:05
Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
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Наука
Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективе
В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.
Обновлено в 02:09
Политика
Президент Казахстана объявил выговор главе Минобороны после ЧП в Арыси
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после взрывов на арсенале воинской части в Арыси, прогремевших 24 июня.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость
Как сообщают республиканские каналы в Telegram, водитель транспортного средства не раз привлекался к административной ответственности.
Обновлено в 02:49
Политика
Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов
Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.
Обновлено вчера в 08:38