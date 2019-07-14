Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК вчера в 14:35

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
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Доллар по индексу бигмака оценили в 22 рубля

Взгляд.ру00:27

Рубль снова признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Российская газета00:01

Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

Коммерсантъвчера в 19:11

The Economist вновь назвал рубль самой недооценённой валютой

RT на русскомвчера в 22:29

«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

РИА Новостивчера в 20:59

Российский рубль оказался самой недооцененной валютой в мире

Газета.Ruвчера в 23:37

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

РБКвчера в 14:35
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Армия и оружие

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса

В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции

Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина".
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол

«Спартак» не порадовал тренера Кононова

Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".
Обновлено вчера в 15:18
Общество

Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов

Львы Выгодные сделки ожидают Львов.
Обновлено 11 июля в 18:00
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено вчера в 08:31
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 03:19
Общество

Календарь от «Вечерки»: 14 июля - Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки

Обновлено вчера в 22:29
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое

Число жилых домов, подтопленных в результате наводнения в Иркутской области, за сутки сократилось вдвое, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

Власти Хайкоу принимают активные меры по сохранению экологии города

Как передает "Хайнань жибао", "власти города принимают целый комплекс мер".
Обновлено 11 июля в 23:02
Политика

Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса

Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено вчера в 23:38
Космос

NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса другим аппаратом — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Обновлено вчера в 23:37
Космос

Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной

Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено 12 июля в 01:00
Политика

Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с РФ

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Киев решил придерживаться "дикой" политики в экономических отношениях с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

В Китае задержали еще одного гражданина Канады

В городе Яньтай на востоке Китая был задержан еще один гражданин Канады, сообщает 13 июля телеканал CBC.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Транспорт

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу победила команду Польши и пробилась в финал Лиги наций, решающий этап которой проходит в Чикаго.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Дегтярске пенсионер хотел установить памятную табличку Никсону

Накануне в городе Дегтярск Свердловской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который хотел установить памятную табличку 37 президенту США Ричарду Никсону, в прошлом посещавшему этот город.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

США на следующей неделе объявят о санкциях против Турции

США неоднократно подчеркивали, что выступают против этой сделки. Поставки С-400 Турции начались на этой неделе.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Общество

Конюхов планирует поднять со дна моря и захоронить в России останки адмирала Макарова

Обновлено в 00:08
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