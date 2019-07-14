Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК вчера в 14:35
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
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Подача электроэнергии в Нью-Йорке полностью восстановлена
Подача электроэнергии после массового блэкаута полностью восстановлена в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:38
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Обновлено вчера в 23:30
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NASA собирается отправить на Марс роботов-скалолазов
Робот-скалолаз способен взбираться по отвесным скалам и уже показал свои умения в Долине Смерти в США, чей ландшафт сильно напоминает Марс и его поверхность.
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В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
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