Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК вчера в 14:35

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
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Рубль снова признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Российская газета00:01

Российский рубль оказался самой недооцененной валютой в мире

Газета.Ruвчера в 23:37

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

РБКвчера в 14:35

Рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Известиявчера в 21:45

Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака

РИА Новостивчера в 20:59

Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

Коммерсантъвчера в 19:11

The Economist вновь назвал рубль самой недооценённой валютой

RT на русскомвчера в 22:29
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии

Обновлено в 02:57
Политика

Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине

Обновлено вчера в 23:10
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Авто

Iveco показала грузовик с тренажёрным залом в кабине

Компания Iveco разработала концептуальный грузовой автомобиль, который позволяет водителю заниматься фитнесом прямо в кабине машины.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Футбол

Алексей Сутормин: «Селихов поздравил с переходом в „Зенит“»

Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
Обновлено в 01:30
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Обновлено вчера в 14:30
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Политика

Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Дочь Леры Кудрявцевой растет копией своего отца

Черты лица малышки можно рассмотреть достаточно детально, и невооруженным глазом видно, что девочка растет очень похожей на своего отца.
Обновлено в 04:17
Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

Поставки С-400 Турции стали триумфом Путина, пишет Focus

По мнению Егера, нельзя исключать, что спор вокруг комплексов С-400 может спровоцировать выход Турции из Североатлантического альянса, что станет "огромной победой" и "триумфом" Владимира Путина, в то время как для НАТО это будет "геостратегической потерей".
Обновлено в 04:25
Наука

Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя

При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека

В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Кино

Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник

Обновлено вчера в 17:20
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647

Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Наука

Японские ученые назвали неожиданную причину ожирения

Специалисты из Центра интеграционных наук, который находится в Японии, провели исследование на мышах и выявили ещё одну ключевую причину ожирения.
Обновлено вчера в 18:15
Здоровье

В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию

Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Конюхов поднимет со дна моря и захоронит останки адмирала Макарова

Российский путешественник Фёдор Конюхов вместе со своей командой в 2020 году планируют поднять со дна Жёлтого моря останки адмирала Степана Макарова, погибшего там вместе с кораблём в 1904 году во время Русско-японской войны.
Обновлено в 01:22
Единоборства

Фабер получил бонус от UFC за победу, добытую за 46 секунд

Опытный Фабер справился с соперником за 46 секунд, одержав эффектную победу нокаутом.
Обновлено в 04:21
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено 12 июля в 11:31
Футбол

Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что в ближайшее время вернется в расположение клуба.
Обновлено в 02:57
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