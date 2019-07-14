Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК вчера в 14:35
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
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Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
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В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии
Обновлено в 02:57
Политика
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Обновлено вчера в 23:10
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
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Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Авто
Iveco показала грузовик с тренажёрным залом в кабине
Компания Iveco разработала концептуальный грузовой автомобиль, который позволяет водителю заниматься фитнесом прямо в кабине машины.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
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Футбол
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Обновлено в 01:30
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Обновлено вчера в 14:30
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
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Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой растет копией своего отца
Черты лица малышки можно рассмотреть достаточно детально, и невооруженным глазом видно, что девочка растет очень похожей на своего отца.
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Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Поставки С-400 Турции стали триумфом Путина, пишет Focus
По мнению Егера, нельзя исключать, что спор вокруг комплексов С-400 может спровоцировать выход Турции из Североатлантического альянса, что станет "огромной победой" и "триумфом" Владимира Путина, в то время как для НАТО это будет "геостратегической потерей".
Обновлено в 04:25
Наука
Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя
При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека
В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
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Обновлено вчера в 15:20
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647
Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Японские ученые назвали неожиданную причину ожирения
Специалисты из Центра интеграционных наук, который находится в Японии, провели исследование на мышах и выявили ещё одну ключевую причину ожирения.
Обновлено вчера в 18:15
Здоровье
В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию
Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Конюхов поднимет со дна моря и захоронит останки адмирала Макарова
Российский путешественник Фёдор Конюхов вместе со своей командой в 2020 году планируют поднять со дна Жёлтого моря останки адмирала Степана Макарова, погибшего там вместе с кораблём в 1904 году во время Русско-японской войны.
Обновлено в 01:22
Единоборства
Фабер получил бонус от UFC за победу, добытую за 46 секунд
Опытный Фабер справился с соперником за 46 секунд, одержав эффектную победу нокаутом.
Обновлено в 04:21
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено 12 июля в 11:31
Футбол
Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»
Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что в ближайшее время вернется в расположение клуба.
Обновлено в 02:57