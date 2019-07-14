Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК вчера в 14:35

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
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Доллар по индексу бигмака оценили в 22 рубля

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«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

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Российский рубль оказался самой недооцененной валютой в мире

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Российская газета00:01
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Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

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Экономика

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На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
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Космос

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«Мрази! Гражданских убили»: В Сеть попало видео расправы ВСУ с «террористами» в майках и шлепанцах

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