Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК вчера в 14:35
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Политика
Кикабидзе ответил на обвинение в тайных корпоративах в России
Ранее актер Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России и заявил, что грузинский артист "хорошо зарабатывает" на таких мероприятиях.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.
Обновлено в 06:23
Кино
Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»
Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Самарской области опрокинулся нефтевоз
Грузовик Scania, перевозивший 26 куб. м нефти, столкнулся с легковым автомобилем Lada Vesta в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:59
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
«Ростов» легко переиграл «Оренбург» в первом официальном матче сезона
Во втором туре "Ростов" дома сыграет с московским "Спартаком". Матч пройдет 20 июля в 21:30 на "Ростов Арене".
Обновлено в 07:04
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Политика
Спецслужбы США и Британии готовят серию фейков о российской власти
Спецслужбы США и Британии готовят информационный вброс про окружение президента РФ Владимира Путина и Минобороны РФ, об этом сообщил военно-дипломатический источник.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
ЦСКА попытается приобрести нападающего «Ливерпуля»
По сообщениям российских СМИ, ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи.
Обновлено в 07:51
Интернет
Как киберпреступники используют паспортные данные
Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.
Обновлено в 05:03
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Спорт
Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:56
Здоровье
Не жужжит: эксперт назвал причины массовой гибели пчел
На крымских полях пчелы гибнут из-за химикатов — собственники угодий при обработке пестицидами не оповещают об этом ближайшие районы вопреки санитарным нормам.
Обновлено в 03:19
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Уральского пенсионера задержали за попытку установить табличку Никсону
В Дегтярске (Свердловская область) задержан пенсионер Петр Кикилык за попытку установить табличку о посещении города в 1959 году Ричардом Никсоном, который через десять лет после этого стал 37-м президентом США.
Обновлено в 05:51
Политика
В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Здоровье
В Латвии предложили предоставить пациентам право отказаться от жизни
Узаконить возможность пациента отказаться от реанимации предложила глава Минздрава Латвии Илзе Винькеле, об этом она написала 14 июля в своем Twitter.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Грушу признали идеальным фруктом для похудения летом
Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Как миллениалы уничтожили стрип-клубы
Цифры не обманут: согласно отчету исследовательской группы IBISWorld, прибыль стриптиз-клубов в 2018 году упала до $1,4 млрд - более чем на 12% по сравнению с прибылью в $1,6 млрд в 2012-м.
Обновлено в 08:07
Футбол
Усман Дембеле не собирается переходить в «Баварию»
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле мог сменить команду. Но футболист не планирует покидать каталонцев в это межсезонье.
Обновлено в 04:30
Общество
Российские чиновники отказались признать Стругацкого писателем без справки
Чиновники из комитета по культуре потребовали от инициаторов установки мемориальной доски на доме, в котором жил Борис Стругацкий в Санкт-Петербурге, справку о том, что тот действительно был писателем.
Обновлено в 08:01
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Происшествия
На яхте московского адвоката нашли мертвым сотрудника ФСО
В Москве на частной яхте московского адвоката нашли мертвого сотрудника ФСО. Тело 48-летнего мужчины нашли в салоне судна «Груфита».
Обновлено в 07:20
Авто
В продажу выставили армейский грузовик «Гелендваген»
Военный пикап Mercedes G-Class 1993 года выпуска продают на портале «eBay».
Обновлено в 04:24
Футбол
«Бавария» показала гостевую форму на новый сезон
Мюнхенская «Бавария» представила комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43