Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК вчера в 14:35

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
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«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

Газета.Ru07:23

Рубль снова признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Российская газета00:01

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

РБКвчера в 14:35

Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака

РИА Новостивчера в 20:59

Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

Коммерсантъвчера в 19:11

The Economist вновь назвал рубль самой недооценённой валютой

RT на русскомвчера в 22:29

Индекс Биг Мака: назван «справедливый» курс рубля к доллару

Expert.ruвчера в 11:44
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
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Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
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