Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

Политика В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.

Политика В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.

Политика Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который "внес существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет".

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Политика Участники акции в поддержку независимых кандидатов двинулись к мэрии Москвы Участники несогласованной акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» двинулись к мэрии Москвы, передает корреспондент «Ведомостей».

Экономика Названа доля поддельного топлива на рынке Новосибирской области На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, прошедшей 12 июля, глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров заявил, что объем контрафактного топлива в регионе за первые шесть месяцев этого года составил 10-12%.

Общество В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Технологии Загадочная история: на пляжах по всему миру находят кроссовки Nike С октября прошлого года на индонезийском острове Флорес уборщик пляжей Ги Рибейро начал замечать на берегу обувь.

Происшествия МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.

Армия и оружие На пути российских военных в Сирии взорвалась мина На пути патруля военной полиции Вооруженных сил России в Сирии взорвалась мина.

Здоровье Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.

Политика WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

Здоровье Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.

Политика Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.

Происшествия Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.

Общество Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поезд Эксперты сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов, из-за чего их потом могут не пустить на поезд.

Кино Вин Дизель показал команду нового «Форсажа» Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.

Политика Мосгоризбирком: много подписей забраковали и у провластных кандидатов Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов утверждает, что окружные избирательные комиссии в ходе проверки подписных листов выявили недопустимое количество брака как у оппозиционных, так и «провластных» кандидатов.