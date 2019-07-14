Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК вчера в 14:35

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
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Россиянам пообещали дешевые доллары

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«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

Газета.Ru07:23

Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

Коммерсантъвчера в 19:11

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Рубль снова признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Российская газета00:01

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

РБКвчера в 14:35
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
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Футбол

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Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Около одной тысячи человек вышли на акцию оппозиции в Москве, связанную с предстоящими выборами в городскую Думу.
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Политика

ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу № 135. О своем выдвижении в Раду Дарт Вейдер объявил 26 июня.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну

В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
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Футбол

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Футбол

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Число новых граждан Украины, получивших в 2018 году паспорт по праву территориального происхождения, сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году.
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В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

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Внешнее управление США, под которым Украина находится с 2014 года, влияет на суверенитет и независимость страны.
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Украинская Венеция: Улицы Киева после ливня превратились в реки - видео

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу искупался в море с чиновниками и местными жителями.
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В Тверской области в субботу разбился дельталет.
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Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
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