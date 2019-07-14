Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК 14:35

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль признали самой недооцененной валютой

URA.Ru22:02

Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

Коммерсантъ19:11

Российский рубль остается самой недооцененной валютой в мире по «индексу бигмака»

Комсомольская правда21:57

Рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Известия21:45

Российский рубль признан самой недооцененной валютой в мире

РИА Новости20:59

The Economist вновь назвал рубль самой недооценённой валютой

RT на русском22:29

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

РБК14:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:37, Вашингтон
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»

«Лозанна» обыграла «Монако» в товарищеском матче. В середине второго тайма Габриэль Боскилья забил первый гол в этой встрече.
Обновлено в 13:54
Авто

KIA Seltos: бюджетное разнообразие из пяти комплектаций и шести вариантов трансмиссии

Топовая комплектация KIA Seltos GT Line единственная получит самый мощный мотор на 140 сил, работающий в паре с «механикой» или семиступенчатым «автоматом».
Обновлено в 03:03
Политика

Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400

О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:48
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Спорт

Российские волейболисты обыграли Польшу и вышли в финал Лиги наций

В финале Лиги наций, который состоится в ночь на 15 июля, российские спортсмены встретятся с победителем матча между командами США и Бразилии.
Обновлено в 22:11
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено в 22:24
Политика

Тимошенко сообщила о признающих тарифы завышенными решениях судов

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NEWSONE продемонстрировала решения двух судебных инстанций, согласно которым, по её словам, тарифы на жилищно-коммунальные услуги на Украине за последние два с половиной года признаны «завышенными и незаконными».
Обновлено в 20:58
Общество

Полнолуние 17 июля: что стоит делать, а от чего следует воздержаться

В среду, 17 июля, в 0:38 часов по московскому времени произойдет полнолуние, оно совпадет с лунным затмением.
Обновлено в 20:16
Политика

Украинский юрист рассказал, когда арестуют Порошенко и его окружение

Массовые аресты в окружении Петра Порошенко начнутся после того, как свой пост покинет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 22:12
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Путешествия

И ночью жарко: горячий фоторепортаж с ночного купания в Екатеринбурге

На Урал пришла аномальная жара. Многие екатеринбуржцы отправились загород, поближе к водоемам, где можно поплавать.
Обновлено в 21:19
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено в 07:25
Политика

Скабеева назвала включение Малахова в список «Миротворца» шизофренией

Обновлено в 07:45
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Специалистов, устранивших неполадки в ракете-носителе «Протон-М» перед запуском космической обсерватории «Спектр-РГ», представят к госнаградам.
Обновлено в 20:36
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено в 10:26
Происшествия

В США полицейский застрелил 17-летнюю девушку

В американском городе Фуллертон, штат Калифорния, полицейский застрелил 17-летнюю девушку.
Обновлено в 17:35
Политика

Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с РФ

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Киев решил придерживаться "дикой" политики в экономических отношениях с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:10
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Футбол

Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».
Обновлено в 18:05
Политика

Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Наука

Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности

Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено в 06:59
Экономика

В Китае растут объемы и масштабы пассажирских авиаперевозок

Несмотря на растущую международную турбулентность ввиду торговых противоречий между ведущими экономиками мира, в Китае в первой половине 2019 года отмечен быстрый и устойчивый рост в секторе гражданского воздушного транспорта, сообщает 13 июля Синьхуа со ссылкой на данные Управления гражданской авиации КНР.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

В России разрабатывают модернизированный истребитель Су-30СМ

В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ — Су-30СМД.
Обновлено в 18:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное