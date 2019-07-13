Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК 14:35
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Политика
Грузинские виноделы начали митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
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NASA выпустило юбилейное видео с 4000 экзопланет
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Пушков оценил санкции США против Турции из-за российских С-400
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Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
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В Москве дали салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
Обновлено в 16:23
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Ураган «Барри» обрушился на Луизиану
Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Обновлено в 15:24
Политика
Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ
Обновлено в 20:49
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Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
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Виза: какие документы нужно собрать и где её получить?
NGS55.RU решил разобраться, как получить визу — разрешение на пересечение границ определенных государств и на пребывание в них.
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Шоу-бизнес
Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»
Модель Виктория Лопырева в интервью "Спорт Экспрессу" заявила, что певица Ольга Бузова не имеет никакого отношения ни к музыке, ни к творчеству.
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По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".
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Политика
Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
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Россия в минувшем сельхозгоду сохранила мировое лидерство по экспорту пшеницы - эксперты
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Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
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NASA создает 4 новых робота для изучения космоса
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Обновлено в 13:00
Экономика
В Мурманске зарегистрирована компания «Новатэк – Западная Арктика»
«Новатэк» зарегистрировал новую судостроительную компанию в Мурманске — ООО «Новатэк — Западная Арктика».
Обновлено в 14:56
Политика
Скабеева назвала внесение Малахова в базу «Миротворца» шизофренией
Журналистка Ольга Скабеева в инстаграме прокомментировала попадание телеведущего Андрея Малахова в базу данных украинского сайта "Миротворец".
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