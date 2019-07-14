Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК вчера в 14:35

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
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Индекс Биг Мака: назван «справедливый» курс рубля к доллару

Expert.ruвчера в 11:44

Российский рубль оказался самой недооцененной валютой в мире

Газета.Ruвчера в 23:37

The Economist вновь назвал рубль самой недооценённой валютой

RT на русскомвчера в 22:29

Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака

РИА Новостивчера в 20:59

Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

Коммерсантъвчера в 19:11

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

РБКвчера в 14:35

Рубль снова признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Российская газета00:01
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Космос

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity

Обновлено в 00:15
Происшествия

В Сургуте три человека погибли в ДТП

Три молодых человека погибли в Сургуте (ХМАО) в результате столкновения легкового автомобиля с фонарем, еще один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в воскресенье в региональном управлении МВД.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области

На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Политика

Зеленский провел совещание на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Обновлено вчера в 14:19
Футбол

Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович объявил, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено вчера в 11:11
Политика

Митрохин намерен обжаловать решение о снятии его кандидатуры с выборов

Кандидат в Мосгордуму от партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что эксперты нашли в подписях за его выдвижение больше допустимого процента брака, что означает его снятие с выборов.
Обновлено в 05:22
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Технологии

3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4

Мозес Сентфлер, 3D-художник из CyberConnect2 Montreal, поделился видео, которое демонстрирует окружение из неанонсированной Fable 4, реализованное на движке Unreal Engine 4. В ролике показано создание уровня от самых основ до финального рендера.
Обновлено вчера в 09:20
Экономика

Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником

В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Общество

Власти озаботились цифровой гигиеной россиян

Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей.
Обновлено в 04:38
Общество

В Якутске двух слонов выгуляли на улице

Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
Обновлено в 04:48
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Гей-парад разрешили и запретили в Томской области

Власти Томской области разрешили и тут же запретили проведение парада под радужным флагом в городе Стрежевом.
Обновлено в 04:39
Футбол

«Ростов» начал сезон с победы над «Оренбургом»

"Ростов" одержал победу над "Оренбургом" в стартовом туре РПЛ.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

В Париже проходит военный парад в честь Дня взятия Бастилии

Военный парад по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии – проходит 14 июля на Елисейских полях.
Обновлено в 05:45
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

Японский парламент все меньше сопротивляется однополым бракам

Газета провела опрос кандидатов от Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборы в верхнюю палату парламента Японии и выяснила, что в течение трех лет количество противников однополых браков снизилось с 60% до 36%.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП в Песочном

Обновлено в 05:57
Происшествия

У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,4

У берегов Австралии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 02:07
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Жители Алтайского края жалуются на смог и химический привкус

14 июля Алтайский край накрыло смогом. Жители региона жалуются на туман и химический привкус.
Обновлено в 05:21
Политика

СМИ сообщают о готовящихся санкциях США против Турции из-за С-400

Обновлено вчера в 17:52
Авто

Автомобиль LADA будущего впервые показали на рендерах

Обновлено в 05:40
Общество

Жан-Поля Бельмондо наградили орденом Почетного легиона

Обновлено в 01:50
Происшествия

В Ленобласти найден скелет в сапогах

По предварительной информации, скелет нашла гулявшая в лесу группа людей. Останки попались им около станции "Валя".
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек

По меньшей мере 32 человека погибли, 12 получили ранения и 17 пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливных дождями, которые обрушились на Непал вечером в четверг, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные местного МВД.
Обновлено вчера в 08:45
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