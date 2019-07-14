Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК вчера в 14:35
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Происшествия
В Сургуте три человека погибли в ДТП
Три молодых человека погибли в Сургуте (ХМАО) в результате столкновения легкового автомобиля с фонарем, еще один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в воскресенье в региональном управлении МВД.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области
На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Обновлено вчера в 14:19
Футбол
Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович объявил, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Митрохин намерен обжаловать решение о снятии его кандидатуры с выборов
Кандидат в Мосгордуму от партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что эксперты нашли в подписях за его выдвижение больше допустимого процента брака, что означает его снятие с выборов.
Обновлено в 05:22
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Технологии
3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4
Мозес Сентфлер, 3D-художник из CyberConnect2 Montreal, поделился видео, которое демонстрирует окружение из неанонсированной Fable 4, реализованное на движке Unreal Engine 4. В ролике показано создание уровня от самых основ до финального рендера.
Обновлено вчера в 09:20
Экономика
Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге
Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Общество
Власти озаботились цифровой гигиеной россиян
Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей.
Обновлено в 04:38
Общество
В Якутске двух слонов выгуляли на улице
Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
Обновлено в 04:48
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Гей-парад разрешили и запретили в Томской области
Власти Томской области разрешили и тут же запретили проведение парада под радужным флагом в городе Стрежевом.
Обновлено в 04:39
Футбол
«Ростов» начал сезон с победы над «Оренбургом»
"Ростов" одержал победу над "Оренбургом" в стартовом туре РПЛ.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
В Париже проходит военный парад в честь Дня взятия Бастилии
Военный парад по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии – проходит 14 июля на Елисейских полях.
Обновлено в 05:45
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Японский парламент все меньше сопротивляется однополым бракам
Газета провела опрос кандидатов от Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборы в верхнюю палату парламента Японии и выяснила, что в течение трех лет количество противников однополых браков снизилось с 60% до 36%.
Обновлено в 00:24
Происшествия
У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,4
У берегов Австралии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 02:07
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Жители Алтайского края жалуются на смог и химический привкус
14 июля Алтайский край накрыло смогом. Жители региона жалуются на туман и химический привкус.
Обновлено в 05:21
Политика
СМИ сообщают о готовящихся санкциях США против Турции из-за С-400
Обновлено вчера в 17:52
Авто
Автомобиль LADA будущего впервые показали на рендерах
Обновлено в 05:40
Общество
Жан-Поля Бельмондо наградили орденом Почетного легиона
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Ленобласти найден скелет в сапогах
По предварительной информации, скелет нашла гулявшая в лесу группа людей. Останки попались им около станции "Валя".
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек
По меньшей мере 32 человека погибли, 12 получили ранения и 17 пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливных дождями, которые обрушились на Непал вечером в четверг, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные местного МВД.
Обновлено вчера в 08:45