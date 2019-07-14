Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК вчера в 14:35

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
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«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

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«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

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Коммерсантъвчера в 19:11

Рубль снова признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Российская газета00:01
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
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