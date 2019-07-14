Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК вчера в 14:35
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
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Путешествия
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Обновлено вчера в 03:45
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Футбол
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Происшествия
В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
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Музыка
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Обновлено вчера в 07:55
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
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Общество
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Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое
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Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
На Ростовскую область обрушился сильный дождь с градом
К сожалению, разбушевавшаяся стихия нанесла вред имуществу жителей Ростовской области.
Обновлено вчера в 16:14
Авто
Iveco создала грузовик с тренажёрным залом в кабине
Компания Iveco разработала концептуальный грузовой автомобиль, который позволяет водителю заниматься фитнесом прямо в кабине машины.
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Шоу-бизнес
Риз Уизерспун стала похожа на бабушку
Некоторые фанаты звезды высказались, что на снимках из Уизерспун местами даже похожа на бабушку, но уж точно не на звезду Голливуда.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
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Обновлено вчера в 20:00
Политика
Великобритания установила источник утечки писем своего экс-посла в США
Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в утечке телеграмм своего экс-посла в США Кима Дэррока, в которых он нелестно отзывался об американском лидере.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено 12 июля в 13:31
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На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.
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Происшествия
В Хабаровске полицейский насмерть сбил пешехода
Полиция проводит проверку после наезда полицейского за рулем автомобиля на пешеходов, в результате ДТП один человек погиб, двое находятся в больнице, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
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Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам «на одно лицо»
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Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
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Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено 12 июля в 08:03
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Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции
Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина".
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В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине
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