Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК 14:35

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль признали самой недооцененной валютой

URA.Ru22:02

Рубль стал самой недооцененной валютой в мире

Lenta.ru23:06

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

РБК14:35

Рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Известия21:45

«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

РИА Новости20:59

Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

Коммерсантъ19:11

The Economist вновь назвал рубль самой недооценённой валютой

RT на русском22:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:40, Вашингтон
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе

Обновлено в 13:35
Происшествия

Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности

Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призналась, что боится летать на самолетах

Яна Рудковская призналась, что всегда считала, что у нее нет ни комплексов, ни фобий, однако после рождения младшего сына Саши, который появился на свет в 2013 году, поняла, что стала бояться летать на самолетах.
Обновлено в 11:35
Политика

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
Обновлено в 22:29
Теннис

Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов

Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.
Обновлено в 16:07
Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено в 07:55
Политика

Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Политика

Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине

Обновлено в 23:10
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Здание телеканала «112. Украина» обстреляли из гранатомета в Киеве

Повреждения причинены лишь фасаду здания. Произошло это около 03:40 ночи. По информации телеканала, стрелявших было двое, они скрылись.
Обновлено в 02:41
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено в 23:22
Политика

Пушков отреагировал на возможные санкции США против Турции из-за С-400

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал возможное введение санкций Вашингтоном против Анкары из-за приобретения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 20:31
Происшествия

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии

Обновлено в 22:36
Происшествия

Следователи уточнили обстоятельства гибели людей на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве при пересечении реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя, сообщил региональный главк Следственного комитета России.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 23:01
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено в 07:25
Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие

В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов

Портовое управление Кувейта на фоне напряженности в Персидском заливе подписало с министерством обороны страны протокол о сотрудничестве, который позволит кувейтским ВМС разрабатывать планы обеспечения безопасности портов на всей территории страны, передает кувейтское агентство KUNA.
Обновлено в 18:26
Общество

Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 11 июля в 18:00
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено в 19:54
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Обновлено в 06:06
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Шахтерский город на Урале увековечит память президента США

С 1925 по 1930 гг. будущий президент США жил в Дегтярске со своими родителями, которые были сотрудниками компании «Лена Голдфилдс».
Обновлено в 03:39
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное