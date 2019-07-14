Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в миреРБК 14:35
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты.
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Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе
Обновлено в 13:35
Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась, что боится летать на самолетах
Яна Рудковская призналась, что всегда считала, что у нее нет ни комплексов, ни фобий, однако после рождения младшего сына Саши, который появился на свет в 2013 году, поняла, что стала бояться летать на самолетах.
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Политика
Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами
В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
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Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
Обновлено в 22:29
Теннис
Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов
Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.
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Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено в 07:55
Политика
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Здание телеканала «112. Украина» обстреляли из гранатомета в Киеве
Повреждения причинены лишь фасаду здания. Произошло это около 03:40 ночи. По информации телеканала, стрелявших было двое, они скрылись.
Обновлено в 02:41
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено в 23:22
Политика
Пушков отреагировал на возможные санкции США против Турции из-за С-400
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал возможное введение санкций Вашингтоном против Анкары из-за приобретения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 20:31
Происшествия
В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
Обновлено в 22:36
Происшествия
Следователи уточнили обстоятельства гибели людей на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве при пересечении реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя, сообщил региональный главк Следственного комитета России.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 23:01
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено в 07:25
Спорт
Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие
В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
Портовое управление Кувейта на фоне напряженности в Персидском заливе подписало с министерством обороны страны протокол о сотрудничестве, который позволит кувейтским ВМС разрабатывать планы обеспечения безопасности портов на всей территории страны, передает кувейтское агентство KUNA.
Обновлено в 18:26
Общество
Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 11 июля в 18:00
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено в 19:54
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Шахтерский город на Урале увековечит память президента США
С 1925 по 1930 гг. будущий президент США жил в Дегтярске со своими родителями, которые были сотрудниками компании «Лена Голдфилдс».
Обновлено в 03:39
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09