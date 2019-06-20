Финансы

Индекс S&P установил рекорд на закрытии Уолл-стритREGNUM 20 июня в 16:43

Фондовый рынок США завершил торги в «зеленой зоне», индекс S&P 500 закончил день с рекордом, 20 июня передает агентство Reuters.
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Биржи США закрылись в «красной» зоне

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Huawei подала в суд на Минторг США

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Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
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Ургант получил леща от Поперечного

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Кино

Первый канал отложил премьеру фильма о Чернобыле

"Для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала значительно больше времени, чем планировалось, поэтому его премьера состоится позже", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 14:45
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Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
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В ЛНР насчитали три обстрела за сутки со стороны ВСУ

"За 21 июня 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - приводит РИА Новости слова представителя непризнанной республики.
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Транспорт

«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»

Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:18
Политика

NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Авто

Названы самые продаваемые в России японские кроссоверы и внедорожники

Обновлено вчера в 03:05
Происшествия

На Татьяну Африкантову напал пьяный мужчина

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, полидонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Авто

Kia Ceed: две полезные функции и один просчет

Kia Ceed 1.6 (128 л.с.) 6АТ Год выпуска 2018 Изготовитель «Автотор» В эксплуатации «За рулем» с января 2019 года Пробег на момент отчета 18 000 км В Сиде многими полезными функциями управляешь через меню бортового компьютера.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

Обновлено в 00:47
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

Обновлено вчера в 22:35
Космос

«Атлас космоса» меняет взгляд на Солнечную систему

В своем новом проекте под названием «Атлас космоса» Элеонора Латц использовала данные, собранные NASA, Геологической службой США и другими научными организациями более, чем за 10-летний срок.
Обновлено вчера в 03:03
Политика

Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси

Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Здоровье

Названы районы Башкирии с самой высокой смертностью от БСК

В Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем смертности от болезней системы кровообращения.
Обновлено вчера в 23:16
Кино

Брайана Сингера уволили из «Рыжей Сони»

Брайан Сингер больше не является режиссером фильма "Рыжая Соня".
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко снялась в «постельной» сцене с Топаловым

В комнате находится около десяти человек. Влада Топалова ведущая назвала актёром. Она призналась, что ей придётся сняться с мужем в постели.
Обновлено вчера в 13:37
Финансы

Стоимость биткоина превысила 10000 долларов

В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.
Обновлено в 00:59
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Здоровье

Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС

По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
Обновлено вчера в 06:24
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Кравчук обозначил проблему команды Зеленского

Представители президента Украины Владимира Зеленского высказывают разную позицию, им нельзя этого позволять, заявил бывший глава государства Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Вестибюль станции метро «Площадь Восстания» оказался затоплен

Очевидцы в социальной сети опубликовали видео, на котором видно, что пол вестибюля станции метро "Площадь Восстания" залит водой, а сотрудники метрополитена тщетно стараются решить проблему с поступающим потоком, сообщают Невские Новости.
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Политика

Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени

По мнению экс-дипломата, если бы в 1990-е годы президентом России был бы не Борис Ельцин, признававший условные границы государств, а Владимир Путин, Крым бы еще тогда вернулся в состав России.
Обновлено в 01:07
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