Финансы
Индекс S&P установил рекорд на закрытии Уолл-стритREGNUM 20 июня в 16:43
Фондовый рынок США завершил торги в «зеленой зоне», индекс S&P 500 закончил день с рекордом, 20 июня передает агентство Reuters.
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US STOCKS-Эйфория после заседания ФРС подтолкнула S&P 500 к рекордной отметке
Financial Oneвчера в 02:01
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:39, Вашингтон
Общество
Раскрыты доходы Медведевой и Загитовой
Обновлено вчера в 05:01
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Huawei подала в суд на Минторг США
Китайская корпорация Huawei обратилась в американский суд с иском против министерства торговли США, потребовав ей конфискованное властями Соединенных Штатов телекоммуникационное оборудование, сообщает агентство Reuters.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
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Ургант получил леща от Поперечного
Обновлено вчера в 21:04
Кино
Первый канал отложил премьеру фильма о Чернобыле
"Для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала значительно больше времени, чем планировалось, поэтому его премьера состоится позже", - сказали в пресс-службе.
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Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
В ЛНР насчитали три обстрела за сутки со стороны ВСУ
"За 21 июня 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - приводит РИА Новости слова представителя непризнанной республики.
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Транспорт
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Обновлено вчера в 19:17
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:18
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News
Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Авто
Названы самые продаваемые в России японские кроссоверы и внедорожники
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
На Татьяну Африкантову напал пьяный мужчина
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, полидонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Авто
Kia Ceed: две полезные функции и один просчет
Kia Ceed 1.6 (128 л.с.) 6АТ Год выпуска 2018 Изготовитель «Автотор» В эксплуатации «За рулем» с января 2019 года Пробег на момент отчета 18 000 км В Сиде многими полезными функциями управляешь через меню бортового компьютера.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
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Обновлено вчера в 22:35
Космос
«Атлас космоса» меняет взгляд на Солнечную систему
В своем новом проекте под названием «Атлас космоса» Элеонора Латц использовала данные, собранные NASA, Геологической службой США и другими научными организациями более, чем за 10-летний срок.
Обновлено вчера в 03:03
Политика
Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси
Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Здоровье
Названы районы Башкирии с самой высокой смертностью от БСК
В Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем смертности от болезней системы кровообращения.
Обновлено вчера в 23:16
Кино
Брайана Сингера уволили из «Рыжей Сони»
Брайан Сингер больше не является режиссером фильма "Рыжая Соня".
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко снялась в «постельной» сцене с Топаловым
В комнате находится около десяти человек. Влада Топалова ведущая назвала актёром. Она призналась, что ей придётся сняться с мужем в постели.
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Финансы
Стоимость биткоина превысила 10000 долларов
В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.
Обновлено в 00:59
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Здоровье
Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС
По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Кравчук обозначил проблему команды Зеленского
Представители президента Украины Владимира Зеленского высказывают разную позицию, им нельзя этого позволять, заявил бывший глава государства Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Вестибюль станции метро «Площадь Восстания» оказался затоплен
Очевидцы в социальной сети опубликовали видео, на котором видно, что пол вестибюля станции метро "Площадь Восстания" залит водой, а сотрудники метрополитена тщетно стараются решить проблему с поступающим потоком, сообщают Невские Новости.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени
По мнению экс-дипломата, если бы в 1990-е годы президентом России был бы не Борис Ельцин, признававший условные границы государств, а Владимир Путин, Крым бы еще тогда вернулся в состав России.
Обновлено в 01:07