Финансы
Индекс S&P установил рекорд на закрытии Уолл-стритREGNUM 20 июня в 16:43
Фондовый рынок США завершил торги в «зеленой зоне», индекс S&P 500 закончил день с рекордом, 20 июня передает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:27, Вашингтон
Наука
Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов
Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено 20 июня в 11:04
Общество
Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено вчера в 11:47
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено вчера в 06:15
Политика
В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»
Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Принц Уильям отмечает свое 37-летие
Сегодня, 21 июня, принцу Уильяму исполнилось 37 лет.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Медведев отреагировал на слова президента Грузии о России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили кажутся ему непрофессиональными.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News
Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено 20 июня в 08:09
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Обновлено вчера в 23:05
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Гроза в Петербурге привела к подтоплению дорог, ресторанов и метро
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня
В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.
Обновлено 19 июня в 01:28
Происшествия
В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе
Сразу три ДТП произошли на небольшом участке Новорязанского шоссе под Люберцами в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что позиции России и Белоруссии по интеграции сближаются.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным
Бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.
Обновлено в 00:07
Здоровье
Названы районы Башкирии с самой высокой смертностью от БСК
В Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем смертности от болезней системы кровообращения.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено вчера в 07:03
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы
В Оборонном колледже НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности».
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Штаб Навального заявил о фальсификациях при сборе подписей за Беглова
Сам врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что оформление подписных листов в его поддержку в администрации Выборгского района не имеет к нему никакого отношения.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП
В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Huawei подала в суд на Минторг США
Китайская корпорация Huawei обратилась в американский суд с иском против министерства торговли США, потребовав ей конфискованное властями Соединенных Штатов телекоммуникационное оборудование, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Suzuki показал серийную версию внедорожного Jimny Gan
Автопроизводитель Suzuki презентовал серийный Jimny Gan для бездорожья. Автомобильный бренд Suzuki представил внедорожную версию Jimny.
Обновлено вчера в 17:49