Финансы
Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкамВедомости вчера в 11:06
Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:27, Вашингтон
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Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси
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Обновлено вчера в 21:29
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Путин рассказал о склонностях Кудрина
В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.
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С нетерпением жду следующей встречи. Моя цель — одержать как можно больше побед перед Уимблдоном.
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СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
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Обновлено вчера в 05:43
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Работа в течение 48 часов в неделю повышает риск инсульта
Проведенные исследования подтвердили, что люди, которые работали много часов в течение 10 лет и более, имели на 45% больший риск развития инсульта.
Обновлено в 00:10
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Впервые зарегистрирована поляризация радиоизлучения гамма-всплеска
Ученым удалось впервые измерить поляризацию сопровождающего радиоизлучения.
Обновлено в 02:17
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Анна Семенович прокомментировала свою «беременность»
Недавно Анна Семенович решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 04:10
Футбол
Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
Полузащитник Филиппе Коутиньо решил покинуть каталонскую "Барселону" в текущее трансферное окно.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отказалась от алиментов Максима Виторгана
Собчак и Виторган познакомились в 2011 году, спустя год между ними вспыхнул роман, который закончился браком.
Обновлено в 01:40
Политика
Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Наука
Физики обнаружили «бессмертные» квантовые частицы
Обновлено 18 июня в 11:45
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На днях Дайнеко решила ответить поклонникам.
Обновлено в 02:11
Политика
В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси
К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Политика
Криптовалюта Facebook является экспансией в жизнь людей — конгрессмен
Криптовалюта Libra, которую хотят выпустить в Facebook в 2020 году, является продолжением бесконтрольного проникновения этой американской компании в личную жизнь миллионов пользователей сети.
Обновлено вчера в 17:28
Кино
Киану Ривз не единожды получал приглашения от Marvel
Голливудский актер Киану Ривз много раз получал приглашения на съемки в фильмы киновселенной Marvel. Об этом сообщают "Актуальные Новости".
Обновлено вчера в 18:39
Общество
На официальном портале произошла врачебная ошибка
СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56