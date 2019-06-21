Финансы
Индекс крупнейших компаний США вырос до нового исторического максимумаРБК 02:07
Энергетический и технологический секторы S&P 500 выросли на 2% и 1,4% соответственно, оказав наибольшее влияние на рост индикатора. The Dow Jones Industrial Average прибавил 0,9%, Nasdaq Composite поднялся на 0,8%.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Технологии
В России стали применять новый способ хищения личных данных
Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных.
Обновлено в 04:33
Политика
В Кремле назвали протесты в Грузии провокацией
В Кремле прокомментировали антироссийские протесты в Тбилиси: манифестанты выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и даже пытались штурмовать парламент.
Обновлено в 07:13
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесской Республике силовики остановили деятельность ячейки исламистов, сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Теннис
Шарапова сыграет с Кербер на турнире в Мальорке
Обновлено в 03:30
Политика
Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР
Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Германии задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв в Берлине
Полиция немецкого города Оснабрюк в земле Нижняя Саксония в среду задержала мужчину, который угрожал подорвать себя в Берлине, сообщила телерадиокомпания RBB со ссылкой на министра внутренних дел земли Бориса Писториуса.
Обновлено в 05:47
Политика
Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно
Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.
Обновлено вчера в 10:33
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни «Time» Фредди Меркьюри
Музыкант Дэйв Кларк выложил в сеть ранее неизданную версию песню Фредди Меркьюри «Time Waits For No One», которая была записана в 1986 году.
Обновлено в 06:41
Политика
Замглавы МИД Британии, схватившего активистку, отстранили от службы
Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд, который во время официального ужина в Лондоне насильно вывел из зала активистку Greenpeace, отстранен от должности на время расследования.
Обновлено в 06:53
Политика
Кремль начал составлять поручения по итогам «Прямой линии» с Путиным
В администрации президента уже началась работа по формулированию перечня поручений главы государства по итогам состоявшейся в четверг "прямой линии" Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 06:12
Футбол
Геркус пожелал удачи «Краснодару» в Лиге чемпионов
Экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус пожелал удачи "Краснодару" в Лиге чемпионов.
Обновлено в 06:29
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Валерия вместе с мужем поздравила дочь с 26-летием
Артистка опубликовала трогательный снимок со дня рождения Анны Шульгиной Валерия не только известная эстрадная певица, но и счастливая мама троих детей: Арсения, Артемия и Анны Шульгиных.
Обновлено в 05:12
Политика
Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Экономика
Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн
Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции.
Обновлено в 07:15
Здоровье
Врачи назвали скрытую опасность отека ног
Британские врачи рассказали об опасности отеков в области лодыжек.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве
Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Единоборства
Поветкин проведёт бой 12 июля в Саудовской Аравии
Как сообщает промоутерская компания World of Boxing Promotions, россиянин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии на турнире в Джидде.
Обновлено в 06:30
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Футбол
«Милан» и «Интер» договорились о строительстве нового стадиона
Обновлено в 05:23
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Транспорт
Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки
Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02