Финансы

Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкамВедомости вчера в 11:06

Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.
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Индекс крупнейших компаний США вырос до нового исторического максимума

РБК02:07

US STOCKS-Эйфория после заседания ФРС подтолкнула S&P 500 к рекордной отметке

Financial One02:01

Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкам

Ведомостивчера в 11:06

Индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне на ожидании снижения ставки в июле

ПРАЙМвчера в 17:54

Индекс S&P 500 обновил рекорд на фоне возможного снижения базовой процентной ставки

ТАССвчера в 14:12

Индекс S&P установил рекорд на закрытии Уолл-стрит

REGNUMвчера в 16:43

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

Росбалт19 июня в 02:12
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
Общество

Трое рязанских школьников сдали по два ЕГЭ на 100 баллов

Как сообщает министерство здравоохранения Рязанской области, два школьника получили сдали на 100 баллов историю, девять – химию, пять – физику, русский язык – 17.
Обновлено в 04:58
Политика

Российский пожарный пожаловался Путину на зарплаты и заслужил уважение

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожарный из Калининграда Станислав Таукачикас пожаловался российскому лидеру на низкие зарплаты своих сослуживцев и получил благодарность за смелость от главы управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:42
Экономика

Жители России стали меньше тратить на интернет и ТВ

В целом в структуре совокупных трат расходы на ТВ составляют 36%, а на интернет 64%.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле

Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Технологии

Роскачество проверило приложения по доставке продуктов

Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Футбол

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

В МИД России прокомментировали беспорядки в Тбилиси

Радикально настроенная оппозиция Грузии специально использовала визит делегации РФ на Межпарламентскую ассамблею православия для проведения беспорядков.
Обновлено в 03:47
Общество

СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки

В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Футбол

«Спартак» предложил за футболиста «Лейпцига» € 15 млн

«Лейпциг» оценивает его в 15 млн евро. «Спартак» и ПСВ уже сообщили о готовности выплатить данную сумму, — приводит слова агента Record.
Обновлено в 02:14
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие

В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника

Обновлено 19 июня в 23:44
Гаджеты

Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Происшествия

Строительный мусор загорелся у храма в Москве

Обновлено в 04:17
Происшествия

Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг

Оперативники ФСБ задержали на автовокзале в Выборге двух молодых беженцев: один из них прибыл в Россию из Египта, а другой из Сирии, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 21 июня.
Обновлено в 04:14
Политика

Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Военнослужащие США испортили сельхозугодия в Румынии

Военнослужащие армии США в ходе учений НАТО в Румынии случайно въехали на бронемашинах на территорию частных сельскохозяйственных угодий и уничтожили растущие на полях культуры, сообщает пресс-служба минобороны Румынии.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика

Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

Обновлено в 04:44
Политика

Иран получил предупреждение Трампа об ударах

Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.
Обновлено в 04:14
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено вчера в 15:23
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Глава Роспотребнадзора заявила об угрозе американских биолабораторий

Ранее в МИД заявили о расширении у границ России сети американских биолабораторий для военных исследований.
Обновлено в 05:19
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»

Продюсер Бари Алибасов в минувший понедельник выписался из НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:52
Здоровье

Малышева предложила включить в ОМС обезболивание при медобследовании

По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС.
Обновлено в 05:42
Политика

Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Спорт

Кокорина перед отправкой в колонию обследует травматолог

Обновлено в 04:21
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