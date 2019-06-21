Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкамВедомости вчера в 11:06

Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.

Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкам

Общество Трое рязанских школьников сдали по два ЕГЭ на 100 баллов Как сообщает министерство здравоохранения Рязанской области, два школьника получили сдали на 100 баллов историю, девять – химию, пять – физику, русский язык – 17.

Политика Российский пожарный пожаловался Путину на зарплаты и заслужил уважение В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожарный из Калининграда Станислав Таукачикас пожаловался российскому лидеру на низкие зарплаты своих сослуживцев и получил благодарность за смелость от главы управления МЧС по региону.

Экономика Жители России стали меньше тратить на интернет и ТВ В целом в структуре совокупных трат расходы на ТВ составляют 36%, а на интернет 64%.

Шоу-бизнес Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.

Технологии Роскачество проверило приложения по доставке продуктов Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.

Футбол Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.

Политика В МИД России прокомментировали беспорядки в Тбилиси Радикально настроенная оппозиция Грузии специально использовала визит делегации РФ на Межпарламентскую ассамблею православия для проведения беспорядков.

Общество СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.

Футбол «Спартак» предложил за футболиста «Лейпцига» € 15 млн «Лейпциг» оценивает его в 15 млн евро. «Спартак» и ПСВ уже сообщили о готовности выплатить данную сумму, — приводит слова агента Record.

Политика Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.

Гаджеты Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.

Происшествия Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг Оперативники ФСБ задержали на автовокзале в Выборге двух молодых беженцев: один из них прибыл в Россию из Египта, а другой из Сирии, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 21 июня.

Политика Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Армия и оружие Военнослужащие США испортили сельхозугодия в Румынии Военнослужащие армии США в ходе учений НАТО в Румынии случайно въехали на бронемашинах на территорию частных сельскохозяйственных угодий и уничтожили растущие на полях культуры, сообщает пресс-служба минобороны Румынии.

Шоу-бизнес Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Политика Иран получил предупреждение Трампа об ударах Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.

Общество В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Армия и оружие Глава Роспотребнадзора заявила об угрозе американских биолабораторий Ранее в МИД заявили о расширении у границ России сети американских биолабораторий для военных исследований.

Здоровье Малышева предложила включить в ОМС обезболивание при медобследовании По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС.