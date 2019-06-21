Финансы
Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкамВедомости вчера в 11:06
Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
Общество
Трое рязанских школьников сдали по два ЕГЭ на 100 баллов
Как сообщает министерство здравоохранения Рязанской области, два школьника получили сдали на 100 баллов историю, девять – химию, пять – физику, русский язык – 17.
Обновлено в 04:58
Политика
Российский пожарный пожаловался Путину на зарплаты и заслужил уважение
В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожарный из Калининграда Станислав Таукачикас пожаловался российскому лидеру на низкие зарплаты своих сослуживцев и получил благодарность за смелость от главы управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:42
Экономика
Жители России стали меньше тратить на интернет и ТВ
В целом в структуре совокупных трат расходы на ТВ составляют 36%, а на интернет 64%.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле
Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
В МИД России прокомментировали беспорядки в Тбилиси
Радикально настроенная оппозиция Грузии специально использовала визит делегации РФ на Межпарламентскую ассамблею православия для проведения беспорядков.
Обновлено в 03:47
Общество
СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки
В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Футбол
«Спартак» предложил за футболиста «Лейпцига» € 15 млн
«Лейпциг» оценивает его в 15 млн евро. «Спартак» и ПСВ уже сообщили о готовности выплатить данную сумму, — приводит слова агента Record.
Обновлено в 02:14
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника
Обновлено 19 июня в 23:44
Гаджеты
Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Строительный мусор загорелся у храма в Москве
Обновлено в 04:17
Происшествия
Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг
Оперативники ФСБ задержали на автовокзале в Выборге двух молодых беженцев: один из них прибыл в Россию из Египта, а другой из Сирии, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 21 июня.
Обновлено в 04:14
Политика
Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию
Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Военнослужащие США испортили сельхозугодия в Румынии
Военнослужащие армии США в ходе учений НАТО в Румынии случайно въехали на бронемашинах на территорию частных сельскохозяйственных угодий и уничтожили растущие на полях культуры, сообщает пресс-служба минобороны Румынии.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика
Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
Обновлено в 04:44
Политика
Иран получил предупреждение Трампа об ударах
Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.
Обновлено в 04:14
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено вчера в 15:23
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Глава Роспотребнадзора заявила об угрозе американских биолабораторий
Ранее в МИД заявили о расширении у границ России сети американских биолабораторий для военных исследований.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»
Продюсер Бари Алибасов в минувший понедельник выписался из НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:52
Здоровье
Малышева предложила включить в ОМС обезболивание при медобследовании
По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС.
Обновлено в 05:42
Политика
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Спорт
Кокорина перед отправкой в колонию обследует травматолог
Обновлено в 04:21