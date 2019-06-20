Финансы
Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкамВедомости 11:06
Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:54, Вашингтон
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Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
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Обновлено в 11:16
Политика
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Кино
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Обновлено в 14:05
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Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
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Обновлено в 09:29
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Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию
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Обновлено вчера в 22:13
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«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер
Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
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Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
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Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
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Новая зарядка получила название Super FlashCharge.
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Обновлено в 16:30
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Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего
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Обновлено вчера в 12:43
Здоровье
Для спасения Павлика Уварова не хватает 820 960 рублей
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Обновлено в 19:20
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Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
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Обновлено в 13:29