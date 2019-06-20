Финансы

Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкамВедомости 20 июня в 11:06

Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.
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