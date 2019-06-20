Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкамВедомости 20 июня в 11:06

Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.

Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкам

Происшествия В Москве трое детей упали с аттракциона В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".

Политика Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

Экономика Стоимость биткоина впервые за год превысила 10 тысяч долларов В ночь на 22 июня курс биткоина преодолел отметку в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.

Шоу-бизнес Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной PR-директор Бари Алибасова и группы «На-на» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Происшествия В водопроводной воде в Охе нашли инфекцию По факту заболевания была начата проверка воды из внешней и внутренней водопроводной системы дома, где проживали пострадавшие.

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

Политика Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Политика Зеленский призвал предотвратить новые войны Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.

Футбол «Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче Игрок "Спартака" Аяз Гулиев (63) не реализовал одиннадцатиметровый удар. У "Сочи" отличился Анатолий Катрич (76, пенальти).

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.

Политика Антироссийские протесты вслед за Тбилиси охватили Батуми Антироссийские протесты в Грузии вслед за столицей Тбилиси охватили также город Батуми, сообщает "Грузия.online".

Музыка Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин празднует 60-летие 22 июня российский музыкант и актер Владимир Шахрин отмечает 60-летие.

Происшествия Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.

Политика В Киеве проходят похороны Тымчука В Киеве в центральном доме офицеров проходит церемония прощания с украинским пропагандистом Тымчуком.

Политика Georgian Airways продолжает продавать билеты в Россию Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает продавать билеты на рейсы из Грузии в направлении России и обратно.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.

Авто В России Toyota RAV4 стал бестселлером марки в мае В результате Toyota оказалась на шестой позиции по продажам среди всех автопроизводителей в РФ, а рыночная доля марки достигла 5,6% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ Бестселлером Toyota в мае стал кроссовер RAV4, проданный в количестве 2519 единиц, что на 18% больше в сравнении с прошлым годом.

Авто Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.

Армия и оружие Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».

Политика Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией» Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.

Политика Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.