Финансы

Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкамВедомости 20 июня в 11:06

Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.
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Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
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Политика

«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля

Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян.
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Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

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Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тыс

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Стало известно, на чем россияне собираются ехать в отпуск

По итогам онлайн-опроса, проведенного среди более чем 2000 читателей, выяснилось, что свыше половины (57,5%) опрошенных в ближайшее время собираются отправиться в отпуск на автомобиле.
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В столице Беларуси завершилась церемония открытия II Европейских игр.
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Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
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