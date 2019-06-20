Финансы
Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкамВедомости 11:06
Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
Политика
Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400
Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Обновлено в 12:21
Наука
Ученые выявили связь между интенсивностью воспоминаний и неприятным запахом
Итоги работы ученых показывают, каким образом неприятные запахи улучшают способность человека к запоминанию, демонстрируя новые варианты формирования положительного и негативного опыта.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Экономика
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты
Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами.
Обновлено в 05:31
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено в 10:07
Автоспорт
Макс Ферстаппен: Феттель не блокировал Хэмилтона нарочно
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен встал на сторону Себастьяна Феттеля в спорном инциденте на Гран При Канады и то же время с пониманием отнесся к жалобам Льюиса Хэмилтона на опасные действия немца.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил под арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, обвиняемого в особо крупной растрате средств банка "Кредит-Экспресс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга
Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Происшествия
На Шиесе для разговора с Путиным собралось не менее полутысячи человек
Есть серьёзные подозрения, что задавать вопросы по Шиесу Путину будут подсадные.
Обновлено в 04:53
Футбол
Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче
Тульский "Арсенал" уступил курскому "Авангарду" в контрольном матче.
Обновлено в 12:55
Политика
Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно.
Обновлено в 12:52
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Политика
Первый поезд по Крымскому мосту поедет из Москвы
Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин заявил, что первый поезд, который проедет по Крымскому мосту, будет следовать из Москвы в Симферополь.
Обновлено в 08:45
Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Здоровье
В Волгоградской области выявили два опасных пляжа
Одна из территорий принадлежит лагерю Два пляжа в Волгоградской области признали небезопасными - как показали исследования Роспотребназора, они не соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим и химическим показателям.
Обновлено в 09:34
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 появились в России
Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Футбол
«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме
Обновлено в 07:14
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»
Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Rebel Galaxy
В Epic Games Store очередная ротация бесплатных игр: магазин перестал раздавать Enter the Gungeon, но зато на её место пришла космическая Rebel Galaxy.
Обновлено в 12:00
Политика
Лидер КНР прибыл c визитом в КНДР
Председатель КНР Си Цзиньпин начал визит в Китай. 20 июня утром он прибыл в аэропорт Пхеньяна, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07