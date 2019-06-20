Финансы

Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкамВедомости 11:06

Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.
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Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкам

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Снова вверх: Федрезерв подтолкнул S&P и NASDAQ к взятию новых вершин

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После заседания ФРС инвесторам остается надеяться лишь на саммит G20 в Осаке. 20.06.19

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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
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Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

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Происшествия

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Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

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Происшествия

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Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга

Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
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На Шиесе для разговора с Путиным собралось не менее полутысячи человек

Есть серьёзные подозрения, что задавать вопросы по Шиесу Путину будут подсадные.
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Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче

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Обновлено в 09:29
Финансы

Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС

Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
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Первый поезд по Крымскому мосту поедет из Москвы

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин заявил, что первый поезд, который проедет по Крымскому мосту, будет следовать из Москвы в Симферополь.
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Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
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В Волгоградской области выявили два опасных пляжа

Одна из территорий принадлежит лагерю Два пляжа в Волгоградской области признали небезопасными - как показали исследования Роспотребназора, они не соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим и химическим показателям.
Обновлено в 09:34
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 появились в России

Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
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Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

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Лидер КНР прибыл c визитом в КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин начал визит в Китай. 20 июня утром он прибыл в аэропорт Пхеньяна, сообщает ТАСС.
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Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания

Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
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Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено в 05:43
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