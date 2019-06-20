Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкамВедомости 11:06

Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.

Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкам

Политика Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400 Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.

Наука Ученые выявили связь между интенсивностью воспоминаний и неприятным запахом Итоги работы ученых показывают, каким образом неприятные запахи улучшают способность человека к запоминанию, демонстрируя новые варианты формирования положительного и негативного опыта.

Происшествия У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Экономика Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами.

Экономика Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.

Автоспорт Макс Ферстаппен: Феттель не блокировал Хэмилтона нарочно Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен встал на сторону Себастьяна Феттеля в спорном инциденте на Гран При Канады и то же время с пониманием отнесся к жалобам Льюиса Хэмилтона на опасные действия немца.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.

Происшествия Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил под арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, обвиняемого в особо крупной растрате средств банка "Кредит-Экспресс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Происшествия Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.

Шоу-бизнес Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.

Политика Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно.

Политика Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

Финансы Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Политика Первый поезд по Крымскому мосту поедет из Москвы Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин заявил, что первый поезд, который проедет по Крымскому мосту, будет следовать из Москвы в Симферополь.

Политика Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия» Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».

Здоровье В Волгоградской области выявили два опасных пляжа Одна из территорий принадлежит лагерю Два пляжа в Волгоградской области признали небезопасными - как показали исследования Роспотребназора, они не соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим и химическим показателям.

Авто Первые внедорожники GAC GS8 появились в России Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.

Транспорт В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.

Шоу-бизнес Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку» Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.

Игры В Epic Games Store бесплатно раздают Rebel Galaxy В Epic Games Store очередная ротация бесплатных игр: магазин перестал раздавать Enter the Gungeon, но зато на её место пришла космическая Rebel Galaxy.

Политика Лидер КНР прибыл c визитом в КНДР Председатель КНР Си Цзиньпин начал визит в Китай. 20 июня утром он прибыл в аэропорт Пхеньяна, сообщает ТАСС.