Финансы

Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкамВедомости 11:06

Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.
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Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкам

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Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне» после решений ФРС

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Обновлено в 06:10
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
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Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

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Футбол

Дзюба использовал прямую линию Путина для знакомства с Петровым

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Обновлено в 10:47
Общество

Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину

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Обновлено в 05:43
Политика

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Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
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Cadillac представил обновленный кроссовер XT5

Компания Cadillac представила обновленный кроссовер XT5 для китайского рынка.
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Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
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Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»

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Бойко-Великий отверг обвинения в растрате

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
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Врачи рассказали, как летом не подхватить энтеровирус

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