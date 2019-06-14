Финансы

Индекс РТС впервые с июля 2014 года превысил отметку в 1350 пунктовDP.RU 04:26

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу индекс РТС превысил отметку 1350 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с июля 2014 года. В 11:21 по московскому времени индекс поднялся до отметки 1354,21 пункта.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:29, Вашингтон
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