Индекс РТС впервые с июля 2014 года превысил отметку в 1350 пунктовDP.RU 04:26

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу индекс РТС превысил отметку 1350 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с июля 2014 года. В 11:21 по московскому времени индекс поднялся до отметки 1354,21 пункта.

Индекс РТС впервые с июля 2014 года превысил отметку в 1350 пунктов

Происшествия Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.

Авто BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.

Происшествия В Кривом Роге разгромили офис политической партии Штаб украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Кривом Роге был атакован людьми в масках.

Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Политика Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Политика Британский суд рассмотрит вопрос экстрадиции Ассанжа в США в 2020 году Накануне руководитель МВД Великобритании Саджид Джавид подписал решение о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США.

Политика Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.

Наука Люди остаются верны типажу бывшего романтического партнера — ученые Расставшись после длительных отношений люди часто выбирают новых партнеров, того же типажа, чтобы их бывшие.

Политика Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Экономика Дмитрий Патрушев назначен куратором Адыгеи Республика Адыгея вошла в десятку отстающих регионов России, обладающих слабой экономикой и нуждающихся в помощи, развитие которых возьмут на контроль кураторы из числа федеральных министров.

Экономика Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Политика Украинская «ПЦУ» заявила о внутреннем расколе 3 июня Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что так называемый «киевский патриархат», возглавляемый Филаретом, не существует и никогда не существовал.

Происшествия Житель Волжского по почте отправлял в США оружие Сотрудники Южной оперативной таможни установили, что житель города-спутника Волгограда поставлял в США военную продукцию.

Политика Евросоюз заявил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Происшествия Подтвердилась массовая гибель рыбы в Ириклинском водохранилище Проводится административное расследование Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище.

Политика Трамп ошибочно назвал наследника британского престола «принцем китов» Президент США Дональд Трамп стал объектом насмешек из-за того, что назвал британского принца Уэльского Чарльза «принцем китов».

Гаджеты В смартфонах Huawei появилась реклама на экране блокировки Владельцы устройств Huawei начали жаловаться на то, что на экранах блокировки смартфонов появилась реклама.