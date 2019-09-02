Долларовый индекс РТС поднялся выше психологически значимого уровня в 1300 пунктов впервые с 14 августа на фоне укрепления рубля к американской валюте, следует из данных Московской биржи.

Политика Скончался посол России в Египте Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в понедельник в одной из каирских больниц, сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

Шоу-бизнес Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации Российский бард Александр Розенбаум находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает телеграм-канал Baza.

Политика Зеленский поручил снять мораторий на продажу земли до 1 декабря Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-брифинга в Киеве поручил Верховной раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года, передает УНИАН.

Шоу-бизнес Муж Поклонской сообщил о расставании с ней Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Наука На Землю обрушилась магнитная буря Вторая по силе за текущий год магнитная буря зафиксирована по всей Земле, сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Общество У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей «При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери в Саратове Кировский районный суд Саратова арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери.

Авто Горьковский автозавод представил новую «ГАЗель NN» Горьковский автозавод (ГАЗ) представил на выставке Comtrans 2019 легкий коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN", передает корреспондент ТАСС.

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Происшествия В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Футбол Базелюк вернулся в «СКА-Хабаровск» Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "СКА-Хабаровск" на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Константина Базелюка.

Политика Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.

Общество Стали известны российское регионы с самой доступной электроэнергией Уточняется, что в первой десятке рейтинга оказались и регионы, где цена на электроэнергию выше среднероссийской – чуть более четырех рублей за киловатт в час.

Армия и оружие Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Происшествия В Брянской области умер подросток, избитый полицейским Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.

Политика Путин посетит школу в пострадавшем от паводка Тулуне Президент России Владимир Путин в понедельник начнет свое дальневосточное турне и посетит Иркутскую область.

Гаджеты Названа стоимость смартфона Xiaomi Mi 9T Pro для России Сегодня была названа стоимость смартфона Xiaomi Mi 9T Pro для России, который поступает в продажу в нашей стране с опозданием.

Авто Представлен электрический кроссовер Cupra Tavascan Новый концепт Cupra Tavascan наречен по названию небольшой деревушки, которая расположена в Пиренеях недалеко от французской границы.