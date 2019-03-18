Финансы

Индекс РТС превысил психологическую отметку на открытии торговГазета.Ru 18 марта в 03:13

Индекс РТС растет на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Впервые с 25 февраля индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.
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Российский фондовый рынок открылся слабым ростом индексов

Росбалт03:34

Индекс Мосбиржи превысил психологическую отметку

Газета.Ru07:59

Индекс Мосбиржи тестирует отметку 2500 пунктов

ПРАЙМ07:37

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:32

Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов

ТАСС07:33

Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов

Банки.ру03:03

Акции «Черкизово» нервно отреагировали на новость о re-IPO

Finam.Ruвчера в 03:20
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Театры

Умер оперный певец Сергей Балашов

В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:27
Политика

Президент Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан

Обновлено в 02:34
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Спорт

Туктамышева ответила на критику ее номера с раздеванием

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что бронзовая медалистка ЧМ-2016 Анна Погорилая, которая подвергла критике ее показательный номер с раздеванием, уделяет ей «слишком много внимания».
Обновлено в 08:30
Транспорт

Авиакомпания «Нордавиа» сменила название

Обновлено в 08:10
Политика

Опрос: Зеленский победит во втором туре выборов при любом сопернике

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский сможет стать победителем во втором туре президентских выборов при любом сопернике, об этом свидетельствуют результаты опроса.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»

ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Экономика

Forbes составил рейтинг надежных банков России

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Политика

Коболев призвал Украину запастись газом

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина должна запастись газом на 3 млрд кубометров больше обычного, чтобы обезопасить себя от «провокаций России».
Обновлено в 08:50
Происшествия

СМИ раскрыли данные «черных ящиков» с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 04:27
Происшествия

Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Порошенко заявил об успешном проведении испытаний нового ударного БПЛА

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал прошедшие в стране испытания ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил в рамках контракта с Турцией.
Обновлено в 05:30
Космос

Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики

Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Экономика

В Хакасии энергетики предупредили об отключениях объектов ЖКХ за долги

Энергетики начали подготовку к отключениям объектов ЖКХ в Хакасии за долги по электричеству, сообщает пресс-служба МРСК Сибири со ссылкой на гендиректора компании Виталия Иванова.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Украинские военные показали полеты боевой авиации над Азовским морем

Обновлено в 08:12
Происшествия

Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы

Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Лавров назвал «ящиком Пандоры» создание космического сегмента ПРО США

Лавров назвал «ящиком Пандоры» создание космического сегмента ПРО США, так как многие государства активно работают в космосе.
Обновлено в 06:57
Политика

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Политика

Врио губернатора Челябинской области прилетел в регион

Обновлено в 02:14
Общество

Детям работающих в школе учителей могут дать приоритет при зачислении

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предоставляющий первоочередное право для детей учителей быть принятыми на обучение в образовательные организации, в которых работают их родители, а также детям из многодетных семей право на зачисление в ту же школу, где учатся их братья или сестры.
Обновлено в 06:44
Политика

Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах

Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Минобороны РФ выложило видео полета Шойгу над Сирией

Как уточняется в подписи к ролику, «во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим».
Обновлено в 04:02
Авто

Scania в 2018 году показала рекорд продаж в России

В 2018 году дилеры марки Scania реализовали в России 7 181 единицу техники, этот показатель стал рекордным за всю историю присутствия компании на рынке нашей страны.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено в 07:23
Общество

Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
Обновлено в 06:56
Здоровье

За неделю заболевших корью стало на 22 человека больше

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю сообщило, что с начала 2019 года на полуострове зарегистрировано 69 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью.
Обновлено в 04:41
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Общество

Спектакль «Театра.doc» о немецких переселенцах проверяют на экстремизм

Обновлено в 08:49
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