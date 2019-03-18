Финансы
Индекс РТС превысил психологическую отметку на открытии торговГазета.Ru 18 марта в 03:13
Индекс РТС растет на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Впервые с 25 февраля индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.
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Театры
Умер оперный певец Сергей Балашов
В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:27
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Спорт
Туктамышева ответила на критику ее номера с раздеванием
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что бронзовая медалистка ЧМ-2016 Анна Погорилая, которая подвергла критике ее показательный номер с раздеванием, уделяет ей «слишком много внимания».
Обновлено в 08:30
Транспорт
Авиакомпания «Нордавиа» сменила название
Обновлено в 08:10
Политика
Опрос: Зеленский победит во втором туре выборов при любом сопернике
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский сможет стать победителем во втором туре президентских выборов при любом сопернике, об этом свидетельствуют результаты опроса.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Политика
Коболев призвал Украину запастись газом
Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина должна запастись газом на 3 млрд кубометров больше обычного, чтобы обезопасить себя от «провокаций России».
Обновлено в 08:50
Происшествия
Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело
В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Порошенко заявил об успешном проведении испытаний нового ударного БПЛА
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал прошедшие в стране испытания ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил в рамках контракта с Турцией.
Обновлено в 05:30
Космос
Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики
Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Экономика
В Хакасии энергетики предупредили об отключениях объектов ЖКХ за долги
Энергетики начали подготовку к отключениям объектов ЖКХ в Хакасии за долги по электричеству, сообщает пресс-служба МРСК Сибири со ссылкой на гендиректора компании Виталия Иванова.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Лавров назвал «ящиком Пандоры» создание космического сегмента ПРО США
Лавров назвал «ящиком Пандоры» создание космического сегмента ПРО США, так как многие государства активно работают в космосе.
Обновлено в 06:57
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Политика
Врио губернатора Челябинской области прилетел в регион
Обновлено в 02:14
Общество
Детям работающих в школе учителей могут дать приоритет при зачислении
Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предоставляющий первоочередное право для детей учителей быть принятыми на обучение в образовательные организации, в которых работают их родители, а также детям из многодетных семей право на зачисление в ту же школу, где учатся их братья или сестры.
Обновлено в 06:44
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Минобороны РФ выложило видео полета Шойгу над Сирией
Как уточняется в подписи к ролику, «во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим».
Обновлено в 04:02
Авто
Scania в 2018 году показала рекорд продаж в России
В 2018 году дилеры марки Scania реализовали в России 7 181 единицу техники, этот показатель стал рекордным за всю историю присутствия компании на рынке нашей страны.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Общество
Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
Обновлено в 06:56
Здоровье
За неделю заболевших корью стало на 22 человека больше
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю сообщило, что с начала 2019 года на полуострове зарегистрировано 69 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью.
Обновлено в 04:41
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18