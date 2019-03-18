Финансы
Индекс РТС превысил психологическую отметку на открытии торговГазета.Ru 03:13
Индекс РТС растет на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Впервые с 25 февраля индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Происшествия
В голландском Утрехте произошла стрельба
Один человек погиб в результате стрельбы в голландском городе Утрехт. Об этом сообщило информагентство Нидерландов ANP.
Обновлено в 07:26
Общество
Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с Малашенко прошла в ритуальном зале кладбища, передает ТАСС.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере
Обновлено в 05:17
Политика
Австралия ввела новые санкции в отношении России
Австралия вводит новые санкции в отношении России, сообщается в понедельник, 18 марта, в заявлении МИД страны.
Обновлено в 09:00
Музыка
Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей
Обновлено в 06:16
Общество
ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»
Про обыски у сети «Красная икра» знает и источник РБК в рыбной индустрии.
Обновлено в 06:59
Политика
В Якутии пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией
Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.
Обновлено в 08:03
Общество
Суд отклонил иск депутатов о запрете использования реагентов в Москве
Иск подали муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина.
Обновлено в 09:03
Финансы
Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года
В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб. Одновременно происходит и снижение курса евро.
Обновлено в 07:43
Политика
Макаревич осудил фанатов, радующихся присоединению Крыма
Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич высказался о фанатах, радующихся присоединению Крыма к России.
Обновлено в 04:42
Политика
Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС
Владимир Путин принял участие в церемонии запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:44
Политика
НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине
НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.
Обновлено в 07:07
Экономика
Должникам оставят прожиточный минимум после взыскания долгов
Минэкономразвития предложило оставлять гражданам не менее прожиточного минимума после взыскания долгов.
Обновлено в 06:21
Политика
Посол России в Белоруссии отказался быть «ванькой-встанькой»
Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз раскритиковал интервью российского посла, назвал его «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером», а также потребовал от дипломата разобраться в специфике страны пребывания.
Обновлено в 09:03
Происшествия
СК проводит обыски у производителя кваса «Никола»
Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.
Обновлено в 08:25
Происшествия
СК обвинил экс-прокурора Литвы в незаконном преследовании россиян
Экс-сотрудника Генпрокуратуры Литвы Симонаса Слапшинскаса заочно обвинили в незаконном уголовном преследовании россиян, участвовавших в событиях в Вильнюсе в 1991 году.
Обновлено в 08:59
Гаджеты
Apple представила новые iPad mini и iPad Air
Apple обновила официальный сайт и добавила новую модель планшета iPad mini.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
В правительстве Хабаровского края 18 марта прошли обыски.
Обновлено в 08:06
Экономика
С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Прощание и похороны Юлии Началовой пройдут в четверг 21 марта
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие
Минобороны передало властям Сахалина часть своих земель на Курилах
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о передаче региону части земель, ранее управлявшихся Минобороны, сообщает RT.
Обновлено в 09:02
Политика
Вышинский этапирован из Херсона в Киев
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский этапирован из Херсона в Киев, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 08:40
Политика
В конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы
В конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
«Коммерсантъ» узнал о покупке Египтом десятков российских Су-35
Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.
Обновлено в 01:53
Авто
Кроссовер Maybach дебютирует в этом году
Компания Mercedes-Benz в 2019 году планирует представить серийную версию кроссовера Maybach.
Обновлено в 06:19
Культура
Парфенов выпустил первую серию новых «Намедни» в YouTube
Неделю назад Парфенов показал трейлер новых серий. Новые выпуски будут посвящены 40-м и 50-м годам XX века.
Обновлено в 08:28
Политика
Названы две вероятные причины катастрофы Boeing в Эфиопии
Обновлено в 06:08