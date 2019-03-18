Финансы

Индекс РТС превысил психологическую отметку на открытии торговГазета.Ru 18 марта в 03:13

Индекс РТС растет на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Впервые с 25 февраля индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.
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Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов

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Индекс Мосбиржи превысил психологическую отметку

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Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

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Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
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Спорт

Елена Аникина избрана на пост президента Федерации бобслея России

Аникина стала исполняющей обязанности главы федерации 22 января после ухода с поста президента Александра Зубкова, ранее дисквалифицированного Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Обновлено в 09:11
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США начали учения по переброске танковой дивизии в Польшу

Обновлено в 02:12
ЖКХ

В Омской области утвердили тариф на мусор

РЭК предложила установить предельный тариф на обработку твердых коммунальных отходов (ТКО) для потребителей ООО «Магнит» в размере 997 рублей 69 копеек за тонну без учета НДС.
Обновлено в 07:31
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Порошенко проигрывает Зеленскому в рейтингах второго тура

Президент Украины Петр Порошенко уступает в рейтинге второго тура выборов шоумену Владимиру Зеленскому и главе политической партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, сообщает ukranews.com со ссылкой на исследование агентства "Рейтинг".
Обновлено вчера в 10:09
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«Динамо» примет «Локомотив» на «Арене Химки»

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Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:25
Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Воронеже произошло несколько крупных коммунальных аварий, в том числе в Коминтерновском районе: в декабре 2018 года из-за порыва водовода пришлось временно отменить занятия в школе.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны

Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Погромы и протесты против мигрантов в Якутске завершились задержаниями

Обновлено в 12:23
Авто

Компания Renault вывела на тесты полностью электрический Duster

Базирующийся в Румынии бренд Renault (Dacia) вывел на тесты полностью электрический Duster.
Обновлено в 11:51
Происшествия

СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 10:59
Космос

В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар

Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Дочь Тимати и Алены Шишковой отпраздновала первый юбилей

Звездная семья тщательно и долго готовилась к первому юбилею, устроили настоящий праздник, который запомнился малышке на всю жизнь.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову

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Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Хоккей

Гиматов забил в матче КХЛ впервые за шесть лет

Начиная с сезона-2013/14, хоккеист провел в КХЛ в общей сложности 56 матчей. Предыдущая шайба Гиматова датирована 17 января 2013 года.
Обновлено в 10:52
Общество

Власти оштрафовали магазин за помощь бедным

Нарушение правил утилизации просроченных продуктов грозит юрлицам штрафом до 700 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности организации на срок до 90 суток.
Обновлено в 10:45
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Общество

Девочку из Чечни признали самой маленькой в России

Обновлено в 11:20
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Спорт

Медведева рассказала о своей роли в истории

Обновлено в 08:33
Общество

Праздник огня в Валенсии. Как провожают зиму в Испании

19 марта в Валенсии завершился традиционный народный фестиваль Las Fallas.
Обновлено в 12:13
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Политика

Алексея Текслера представили челябинским чиновникам

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

В США провели испытания одноразового грузового беспилотника

В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Российский МИД вызвал посла Чехии

МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:13
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