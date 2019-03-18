Финансы
Индекс РТС превысил психологическую отметку на открытии торговГазета.Ru 18 марта в 03:13
Индекс РТС растет на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Впервые с 25 февраля индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Спорт
Елена Аникина избрана на пост президента Федерации бобслея России
Аникина стала исполняющей обязанности главы федерации 22 января после ухода с поста президента Александра Зубкова, ранее дисквалифицированного Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Обновлено в 09:11
ЖКХ
В Омской области утвердили тариф на мусор
РЭК предложила установить предельный тариф на обработку твердых коммунальных отходов (ТКО) для потребителей ООО «Магнит» в размере 997 рублей 69 копеек за тонну без учета НДС.
Обновлено в 07:31
Политика
Порошенко проигрывает Зеленскому в рейтингах второго тура
Президент Украины Петр Порошенко уступает в рейтинге второго тура выборов шоумену Владимиру Зеленскому и главе политической партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, сообщает ukranews.com со ссылкой на исследование агентства "Рейтинг".
Обновлено вчера в 10:09
Футбол
«Динамо» примет «Локомотив» на «Арене Химки»
Обновлено в 07:40
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:25
Происшествия
Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды
Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Воронеже произошло несколько крупных коммунальных аварий, в том числе в Коминтерновском районе: в декабре 2018 года из-за порыва водовода пришлось временно отменить занятия в школе.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело
В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны
Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Авто
Компания Renault вывела на тесты полностью электрический Duster
Базирующийся в Румынии бренд Renault (Dacia) вывел на тесты полностью электрический Duster.
Обновлено в 11:51
Космос
В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Дочь Тимати и Алены Шишковой отпраздновала первый юбилей
Звездная семья тщательно и долго готовилась к первому юбилею, устроили настоящий праздник, который запомнился малышке на всю жизнь.
Обновлено в 11:47
Политика
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Хоккей
Гиматов забил в матче КХЛ впервые за шесть лет
Начиная с сезона-2013/14, хоккеист провел в КХЛ в общей сложности 56 матчей. Предыдущая шайба Гиматова датирована 17 января 2013 года.
Обновлено в 10:52
Общество
Власти оштрафовали магазин за помощь бедным
Нарушение правил утилизации просроченных продуктов грозит юрлицам штрафом до 700 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности организации на срок до 90 суток.
Обновлено в 10:45
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Общество
Девочку из Чечни признали самой маленькой в России
Обновлено в 11:20
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Спорт
Медведева рассказала о своей роли в истории
Обновлено в 08:33
Общество
Праздник огня в Валенсии. Как провожают зиму в Испании
19 марта в Валенсии завершился традиционный народный фестиваль Las Fallas.
Обновлено в 12:13
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Политика
Алексея Текслера представили челябинским чиновникам
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Российский МИД вызвал посла Чехии
МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:13