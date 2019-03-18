Финансы

Индекс РТС превысил психологическую отметку на открытии торговГазета.Ru 18 марта в 03:13

Индекс РТС растет на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Впервые с 25 февраля индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.
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Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов

ТАСС07:33

Индекс Мосбиржи превысил психологическую отметку

Газета.Ru07:59

Акции «Черкизово» нервно отреагировали на новость о re-IPO

Finam.Ruвчера в 03:20

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:32

Российский фондовый рынок открылся слабым ростом индексов

Росбалт03:34

Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов

Банки.ру03:03

Индекс Мосбиржи тестирует отметку 2500 пунктов

ПРАЙМ07:37
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Обновлено в 09:47
Политика

Порошенко ввел дополнительные санкции против России

Украинский лидер Петр Порошенко ввел новые санкции против некоторых россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Тимати и Шишкова отпраздновали первый юбилей дочери

Счастливая мама поделилась кадрами с торжества 19 марта наследница основателя лейбла Black Star Тимати и модели Алены Шишковой по имени Алиса отмечает свой первый юбилей — 5 лет.
Обновлено в 06:13
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

Обновлено в 07:39
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Музыка

Гитарист «Ленинграда» подтвердил новость о роспуске группы

Гитарист российской группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил слова Сергея Шнурова о роспуске музыкального коллектива.
Обновлено в 08:59
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Транспорт

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»

Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".
Обновлено в 06:43
Экономика

Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам

Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Спорт

Чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях

В Чечне представители Книги рекордов России зафиксировали, как шестилетний Рахим Куриев установил еще один мировой рекорд: мальчик отжался на брусьях 330 раз.
Обновлено в 08:55
Экономика

ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае

Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Политика

Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро

По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Общество

Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников

В австрийских Альпах снежная лавина накрыла группу горнолыжников, которые катались на трассе.
Обновлено в 07:16
Спорт

Участники «Тур де Франс» могут быть вовлечены в дело о допинге

Велогонщики команд, принимающих участие в гранд-туре «Тур де Франс», могут быть замешаны в деле о допинге в Австрии и Германии Об этом сообщает скандально известный в России журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Обновлено в 05:46
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Футбол

Каррера провёл переговоры с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».
Обновлено в 06:31
Общество

Беглов и Ведерников помогут семье школьницы, написавшей письмо Путину

Власти Петербурга помогут погасить долги семье школьницы Таси Перчиковой из Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:38
Футбол

Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»

Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новое соглашение с португальским ФК "Порту", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.
Обновлено в 07:15
Культура

Пелагея не приедет в Курган на День России

Анонсированная ранее управлением культуры Пелагея приехать не сможет.
Обновлено в 07:07
Политика

В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков

Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем останется жить дочь Началовой

Мать футболиста и бывшего мужа певицы Юлии Началовой Евгения Алдонина Елена рассказала, с кем будет жить их дочь Вера.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол

Навас назвал матч с ЦСКА самым сложным своим днем в «Реале» при Солари

Вратарь «Реала» Кейлор Навас отметил, что при Сантьяго Солари практически не имел шанса попасть в основной состав команды.
Обновлено в 05:13
Политика

Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны

Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Политика

Путин назначил врио главы Калмыкии бывшего кикбоксера Хасикова

Обновлено в 06:41
Армия и оружие

ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году

Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:20
Общество

В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

Обновлено в 05:53
Спорт

Аникина избрана новым президентом Федерации бобслея России

Новым президентом Федерации бобслея России стала Елена Аникина, сообщил спортивный комментатор Владас Ласицкас.
Обновлено в 09:30
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